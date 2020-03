Coronavirus: raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa di Firenze

Impegno forte reso più più arduo dalla difficoltà nel reperire i DPI, ovvero le protezioni necessarie per poter consentire ai volontari di operare in sicurezza, che per essere efficaci devono inoltre essere sostituiti ad ogni uso

La Croce Rossa di Firenze è un’associazione di volontariato priva di finanziamenti esterni e fonda il suo sostentamento sull’impegno dei volontari e sulle donazioni. In questa situazione critica - in cui vengono spesi più di 3500€ alla settimana tra acquisto di Dpi, sanificazioni ecc - l’aiuto da parte dei cittadini sarà fondamentale per poter consentire ai volontari di proseguire tutte le attività in supporto della popolazione in totale sicurezza.

È stata avviata una raccolta fondi straordinaria, rivolta alle attività connesse all’emergenza COVID-19 con le seguenti finalità: - Acquisto di DPI, quali mascherine FFP2 e FFP3, tute, occhiali protettivi, calzari, ecc. per la protezione del personale impegnato nelle attività di soccorso, trasporto infermi, assistenza sanitaria domiciliare- Supporto e implementazione del servizio "CRI per Te" finalizzato alla consegna domiciliare di generi alimentari e farmaci per persone anziane ed immunodepresse- Supporto al progetto "Volontari temporanei" per la formazione a distanza di volontari da impiegare nei servizi accessori e sussidiari legati all'emergenza COVID-19 L'intera somma raccolta sarà impiegata direttamente per le attività sopra elencate.

Le donazioni potranno essere effettuate direttamente alla Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze con Bonifico Bancario su IBAN IT29T0867338121024000243377 Croce Rossa Italiana Comitato di causale: “donazione CRI di Firenze, COVID-19, oppure tramite il Sito internet www.crifirenze.it , cliccando sul tasto "dona" in alto a sinistra, sarà possibile effettuare una donazione tramite Pay-pal. E’ stato anche attivato un crowdfunding su gofundme.com raggiungibile da crifirenze.it/covid19.

“Ringrazio sin da ora tutti coloro che vorranno aiutarci” dichiara il Presidente del Comitato della Croce Rossa di Firenze Lorenzo Andreoni “quella al COVID-19 è una battaglia che purtroppo solo alcuni possono permettersi di combattere attivamente. Ma anche rimanendo casa potete far sentire il vostro supporto all’attività incessante dei tanti volontari impegnati in queste ore, donando anche pochi Euro”.