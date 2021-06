Coronavirus: otto morti e 154 casi in più rispetto a ieri

Firenze– In Toscana sono 242.216 i casi di positività al Coronavirus, 154 in più rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 229.320 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.368 tamponi molecolari e 10.254 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 6.019 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.147, -4,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 407 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (5 in meno). Purtroppo, oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,6 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 2.259.493 vaccinazioni, 29.234 in più rispetto a ieri (+1,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 12° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l'88,3% delle 2.559.490 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 61.595 per 100 mila abitanti (media italiana: 62.556 per 100 mila). E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid grazie al portale web regionale, on line dal 7 gennaio 2021.

Apre domani domenica 6 giugno (alle 9.00) il secondo Hub vaccinale del Mugello presso l’Autodromo, nel Comune di Scarperia e San Piero. L’hub avrà una capacità di 360 dosi al giorno su 2 linee vaccinali, attive su tre turni dalle 8 alle 22, per 14 ore al giorno, sette giorni su sette. L’area dedicata alle vaccinazioni è stata allestita con 2 box e un terzo di emergenza, ha una zona di accoglienza e una di stazionamento post vaccinazione.

L’accesso all’hub vaccinale avverrà attraverso un ingresso riservato, l’ingresso “Luco”, posto accanto a quello principale (il grande casco) dell’Autodromo. Nelle immediate adiacenze dell’hub si trova un ampio parcheggio dedicato.

L’apertura di questo secondo Hub si colloca nell’ottica di garantire una copertura totale per la popolazione del Mugello e per offrire un’opportunità in più a tutti gli assistiti della Ausl Toscana centro. Con le 1080 dosi al giorno dell’hub di Dicomano e le somministrazioni residue di seconde dosi al Centro Polivalente a Borgo San Lorenzo, la capacità vaccinale del territorio del Mugello da domani sarà intorno alle 1500 dosi giornaliere contestualmente a un aumento della capacità di somministrazione di tutta la Toscana centro grazie ai 16 Hub già in attività nel territorio di competenza.

Da inizio campagna vaccinale (11 febbraio 2021) ad oggi sono stati somministrati in tutti e 16 gli Hub della Asl un totale di 429.668 vaccini, di cui 37.751 solo nel mese di maggio.

All’apertura domani partecipano oltre al presidente della Regione Eugenio Giani e al direttore generale Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, il direttore del dipartimento di Prevenzione Asl, Renzo Berti, il sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, il direttore SdS Mugello, Michele Mezzacappa e il presidente SdS Mugello, Filippo Carlà Campa.

"La Toscana non si ferma, anzi continua ad aprire nuovi hub grazie a un grande e capillare lavoro di squadra - dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani - Il Mugello rafforza la sua capacità vaccinale e rende, insieme ad altri territori, sempre più vicino il nostro obiettivo di arrivare, entro settembre, all'immunità di gregge dell'intera popolazione. L'attivazione di questo nuovo centro vaccinale è un esempio virtuoso della nostra migliore Toscana, quella solidale, attiva, generosa e pronta a mobilitarsi senza esitazione, quando occorre dare il massimo per la propria comunità. Se arriveranno i vaccini che abbiamo chiesto, noi siamo più che pronti per la vaccinazione di massa".

“Ancora una volta l’impegno congiunto tra più soggetti del territorio – sostiene Paolo Morello Marchese, direttore della Ausl Toscana centro – ha messo in moto un sistema vaccinale capace di uno sforzo organizzativo enorme per raggiungere ancora più rapidamente l’obiettivo di una vaccinazione diffusa. Con questo secondo Hub, il contributo del Mugello alla campagna vaccinale di tutta la Toscana dà un ulteriore contributo e si colloca nel contesto generale dello sforzo che ha prodotto la nostra Asl per accrescere l’offerta vaccinale e accelerare le opportunità di ricevere in tempi rapidi la somministrazione”.

L’attivazione dell’Hub dell’Autodromo è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Azienda sanitaria Toscana centro, la Società della Salute del Mugello, il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, Mugello Circuit e le associazioni del volontariato. Per aumentare la capacità vaccinale del territorio, preziosa è stata la sinergia tra Ausl Toscana centro e Società della Salute del Mugello.

“Si rafforza l'apporto del Mugello alla campagna vaccinale - afferma il presidente della Società della Salute Mugello Filippo Carlà Campa - Con l'apertura dell'Hub Autodromo per 360 dosi quotidiane, che si affianca all'Hub di Dicomano con 1080 dosi al giorno, nel nostro territorio adesso si potranno vaccinare 1440 cittadini ogni giorno. Si tratta di un contributo importante del Mugello e anche in questo caso mettiamo in atto un grande sforzo e una grande sinergia tra più soggetti, Azienda sanitaria, SdS, Mugello Circuit, Comune e volontariato”.

Il sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, sottolinea la disponibilità dimostrata verso la campagna vaccinale da parte dell’Autodromo internazionale del Mugello. “Ancora una volta nei momenti di emergenza – dichiara Ignesti - la proprietà dell’Autodromo dimostra una grande sensibilità come già era successo in occasione del terremoto nel dicembre 2019. Grazie a questo spazio messo a disposizione dall’Autodromo, il Mugello contribuisce ad andare incontro a quanto sollecitato dal generale Figliuolo perché giugno sia il mese della spallata al virus. Con questo Hub ci mettiamo a disposizione per offrire un’opportunità in più non solo ai cittadini del Mugello ma alla Toscana tutta”.

“L’Autodromo del Mugello – riferisce Paolo Poli, amministratore delegato Mugello Circuit - ha offerto i propri spazi per la creazione di un hub vaccinale nello spirito di collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti con Regione Toscana, Ausl Toscana Centro, SdS Mugello, Comune di Scarperia e San Piero. Così come per il terremoto del 2019, ci siamo messi a disposizione della comunità locale: in questo caso l’obiettivo è far ‘correre’ sempre più veloce la campagna vaccinale per il Covid-19”.

Si ricorda che ai punti vaccinali si accede con prenotazione sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. Inoltre da ieri la prenotazione del vaccino da parte di chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre Asl toscane. Per la Toscana centro il numero è 055-545454 tasto 2. Contestualmente verrà disattivato ProntoVaccino, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile (l’800117744).

L'età media dei 154 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). Sono 66.855 i casi complessivi ad oggi a Firenze (38 in più rispetto a ieri), 22.373 a Prato (20 in più), 22.851 a Pistoia (6 in più), 13.272 a Massa (1 in più), 24.523 a Lucca (10 in più), 29.068 a Pisa (23 in più), 17.384 a Livorno (16 in più), 22.729 ad Arezzo (10 in più), 13.728 a Siena (12 in più), 8.878 a Grosseto (18 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 69 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 45 nella Nord Ovest, 40 nella Sud est.La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.603 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.134 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.738 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 7.857, Massa Carrara con 6.991, la più bassa Grosseto con 4.062.

Complessivamente, 5.740 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (241 in meno rispetto a ieri, meno 4%). Sono 16.098 (395 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 8.346, Nord Ovest 4.974, Sud Est 2.778).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 407 (38 in meno rispetto a ieri, meno 8,5%), 96 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 5%). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 70(ieri erano 73), di cui 17 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 17 i ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 9 i ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 9 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 25 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. All’ospedale di Pontedera 4 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 6 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 229.320 (425 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 229.320 (425 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto.Sono 6.749 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.179 a Firenze, 585 a Prato, 620 a Pistoia, 522 a Massa Carrara, 660 a Lucca, 696 a Pisa, 413 a Livorno, 485 ad Arezzo, 324 a Siena, 174 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 184,0 per 100.000 residenti contro il 213,3 per 100.000 della media italiana (12° regione).

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (275,0 per 100.000), Prato (228,5 ) e Firenze (221), il più basso a Grosseto (79,6 ).