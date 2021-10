Coronavirus: oggi un morto e 229 nuovi casi

In Toscana sono 284.250 i casi di positività al Coronavirus, 229 in più rispetto a ieri (225 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.147 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.266 tamponi molecolari e 13.252 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,1% è risultato positivo. Sono invece 7.290 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.901, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 250 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 96 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 229 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (225 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico). Sono 78.934 i casi complessivi ad oggi a Firenze (66 in più rispetto a ieri), 26.366 a Prato (26 in più), 26.894 a Pistoia (32 in più), 14.850 a Massa (7 in più), 28.945 a Lucca (14 in più), 33.317 a Pisa (13 in più), 21.120 a Livorno (23 in più), 25.757 ad Arezzo (11 in più), 16.384 a Siena (23 in più), 11.128 a Grosseto (14 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.Sono 130 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 51 nella Nord Ovest, 48 nella Sud est.La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.749 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.924 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 10.297 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 9.248, Firenze con 8.005, la più bassa Grosseto con 5.092.

Complessivamente, 5.651 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (88 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%). Sono 13.620 (231 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.186, Nord Ovest 5.715, Sud Est 2.719).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 250 (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%), 27 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 271.147 (318 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 271.147 (318 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 96 anni. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Grosseto.Sono 7.202 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.319 a Firenze, 641 a Prato, 660 a Pistoia, 534 a Massa Carrara, 690 a Lucca, 725 a Pisa, 424 a Livorno, 557 ad Arezzo, 350 a Siena, 209 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 196,3 x100.000 residenti contro il 221,5 x100.000 della media italiana (12° regione).

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (281,3 x100.000), Prato (250,3 x100.000) e Firenze (235,2 x100.000), il più basso a Grosseto (95,6 x100.000).

VACCINI

500.000 vaccini raggiunti e superati il 2 ottobre nell’Hub più grande della Asl Toscana centro hanno significato 500 mila cittadini che a Firenze hanno aderito a un appuntamento vaccinale di massa, contribuendo a posizionare il Mandela fra i primi Hub in Italia con questo numero e la Toscana fra le regioni che hanno inoculato più dosi. Chiuderà a fine ottobre l’Hub Mandela Forum, uno spazio nato per altro e in poco tempo divenuto luogo simbolo della lotta al coronavirus, assicurando una media giornaliera di quasi 3000 vaccini al giorno per oltre 2800 ore lavorate ininterrottamente dal 16 aprile ad oggi. La chiusura del Mandela sarà festeggiata il 12 ottobre con un appuntamento che la Regione Toscana ha voluto insieme alla Asl Toscana centro e alla direzione dell’Hub.

I numeri di questa liturgia collettiva che da febbraio a oggi ha unito migliaia di volti, storie e speranze, raccontano di 150 litri circa di fisiologica e 191 litri circa di vaccino somministrati, 69.658 flaconi e di 700 mila siringhe con ago utilizzati. Il mese più intenso è stato luglio con 99.155 somministrazioni mentre la massima somministrazione giornaliera è avvenuta il 29 giugno con 4087 dosi inoculate.

Il programma del 12 ottobre prenderà il via alle 11 con i quaranta elementi della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che apriranno con la musica di Ennio Morricone e chiuderanno la festa con una toccante Image di John Lennon. Il presidente della Regione, Eugenio Giani e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, consegneranno una pergamena ai medici vaccinatori in pensione che sono stati in servizio al Mandela. Insieme a loro ci sarà anche Carlo Conti che al Mandela quest’anno si è recato non per salire sul palco ma per vaccinarsi.

I ringraziamenti del presidente, del sindaco e del direttore della Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, sono rivolti a tutti gli operatori, medici, sanitari, amministrativi, tecnici e volontari per il tenace e costante impegno di questi mesi. Un particolare ringraziamento va anche al concessionario, l’Associazione Nelson Mandela Forum, alla Società della Salute di Firenze che molto si è prodigata in questi mesicon la presenza del suo direttore, Marco Nerattini,e al direttore dell’Hub Mandela, Giuseppe Malgeri.

Durante l’esecuzione finale della Banda, in concomitanza con la musica, sullo schermo del Mandela sarà proiettato il video originale di Image. Nell’area dove avverrà l’esibizione, il verde, bianco e rosso della bandiera italiana inonderà i presenti in un gioco di luci teatrali. Per la durata dei festeggiamenti al centro dell’Hub campeggerà la vignetta realizzata per l’occasione da Sergio Staino, in arte Bobo, nella quale si vede una bambina che dice “Grazie Mandela Forum!” con alcuni cuoricini e una grande farfalla arcobaleno davanti.

Ha dato un apporto fondamentale alla campagna vaccinale regionale l’Hub pistoiese “La Cattedrale” che ha chiuso ieri con un attivo di quasi 146 mila vaccinazioni anti Covid-19 in soli otto mesi. Era l’11 febbraio quando il polo espositivo di via Pertini, concesso dal Comune, fu trasformato in un centro vaccinale: prima con l’allestimento della Protezione Civile poi, dal mese di maggio, con quello aziendale per potenziare ancora di più la capacità vaccinale.

In questi mesi l’Hub ha funzionato ininterrottamente con turni serali e festivi garantiti da medici, infermieri, tecnici della prevenzione, personale amministrativo, assistenti sanitari e con il grande contributo delle Associazioni di Volontariato che non hanno mai fatto mancare la loro presenza.

In giorni come quelli delle festività pasquali e ferragosto sono state superate anche le 1000 somministrazioni giornaliere con l’Hub aperto ad orario continuato dal mattino fino a tarda sera. L’attività vaccinale a Pistoia proseguirà al centro vaccinale di San Biagio fino al 30 novembre.