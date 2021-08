Scritte ‘no Vax’ a Firenze

Scritte no vax sono comparse la notte scorsa sui muri esterni del Mandela Forum. Ma non c’è stato alcun ingresso all'interno durante il blitz notturno. La struttura adibita ad hub per i vaccini anticovid è e resta ben controllata e presidiata: le scritte lasciate hanno interessato solo parti esterne al centro vaccinale, dove l’attività prosegue come sempre.

Il presidente Eugenio Giani precisa: “Condanniamo qualsiasi comportamento che provochi danno o che tenti di rallentare le vaccinazioni di chi responsabilmente difende la propria e l’altrui salute. Come Regione continueremo con l’invito a vaccinarsi rivolto a tutta la popolazione”.

“Si tratta - afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella- di un gesto insensato che non rispecchia la città e i sentimenti di quanti, la grandissima maggioranza, credono nella scienza e nei vaccini contro il Covid”. “Per fortuna - aggiunge - si è trattato di un gesto meramente dimostrativo che non ha inficiato in alcun modo il prezioso lavoro che anche oggi continua all’interno del Mandela Forum e per il quale ringraziamo ancora una volta medici, operatori e volontari che non si sono mai fermati, neppure a Ferragosto”.