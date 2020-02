Coronavirus: le truffe più in voga in Italia

Sciacalli in azione. Finti operatori Asl contattano anziani con la scusa di dover fare il tampone, sanificare i soldi o disinfestare il palazzo. E per strada c'è chi vende mascherine edilizie spacciandole per sanitarie. La Polizia invita a condividere queste informazioni

In questi ultimi giorni si stanno verificando, in diverse città d’Italia, alcuni tentativi da parte di malintenzionati di raggirare le persone anziane. Sono raggiri che questi impostori senza scrupoli mettono in atto per truffare o derubare le loro vittime prescelte.

Finti operatori della Asl hanno tentano di contattare al telefono diverse persone con la scusa di dover fare il tampone per verificare la presenza del coronavirus; finti infermieri si sono presentati alla porta di anziani con la scusa di sanificare i soldi; a Torino un uomo ha tentato d’introdursi in un palazzo dopo aver cercato di convincere una donna di 72 anni, che stava rincasando, di essere un impiegato della Asl e di essere stato mandato per disinfestare il palazzo.

L’anziana però non ha creduto alle parole dell’uomo e ha capito che poteva essere una truffa; determinata gli ha chiuso il portone in faccia mentre una vicina di casa, che aveva assistito alla scena, ha immediatamente chiamato la Polizia, mettendo in fuga il malintenzionato.

La Polizia invita a condividere queste informazioni con gli anziani familiari e vicini di casa e a segnalare tempestivamente i casi sospette alle Forze di polizia.

C'è anche chi vende per strada mascherine per l'edilizia spacciandole per mascherine sanitarie.