Coronavirus: le dirette dei sindaci e le comunicazioni via social

Tanto sta cambiando in maniera veloce. A Montelupo sono molte centinaia coloro che ogni sera si collegano per la pagina Facebook del sindaco Masetti. Un appuntamento che è diventato un'occasione di confronto diretto

Da quando è iniziata l'emergenza legata al Coronavirus le notizie si susseguono in un ritmo frenetico e spesso necessitano di approfondimenti e chiarimenti.

È così che i siti internet dei comuni e ancora di più i social hanno assunto un ruolo cruciale.

Le visite alla pagina Facebook del comune sono incrementate notevolmente, così come l'interazione con i post.

Ogni giorno sono tanti i cittadini che utilizzano questo canale per chiedere chiarimenti e informazioni.

Un aspetto che è subito emerso fin dai primi giorni dell'emergenza e che oltre a interessare la pagina istituzionale ha coinvolto anche quella del sindaco di Montelupo Paolo Masetti.

Da qui l'idea, che avevano avuto altri sindaci, di istituire una diretta giornaliera su Facebook.

Tutti i giorni Masetti si collega per comunicare ai suoi cittadini gli aggiornamenti, l'andamento del contagio, per dare informazioni e per chiarire i dubbi più disparati.

«Ho notato che molte persone mi chiedevano più o meno le stesse cose e che i dubbi e i temi di interesse andavano ad ondate. Per questo ho pensato di fornire una risposta collettiva. Un'idea che devo dire poi si è ampliata. Ho cominciato ad invitare altre persone in video. Per presentare progetti, idee o anche solo per dare una testimonianza. È anche attraverso un appuntamento semplice come questo che si rafforza il senso di comunità e si motivano le persone in un momento in cui c'è parecchia necessità di un sostegno», afferma il primo cittadino di Montelupo.

Ogni sera sono circa 800 i commenti che arrivano al sindaco: alcuni sono semplici saluti, altre domande, altre ancora vere e proprie polemiche.

È così che ieri sono stati in trasmissione i volontari delle associazioni che stanno dando una grande mano nella gestione delle emergenza e nei giorni precedenti: Maura Tombelli, presidente del Gruppo Astrofili, il sindaco di Manises, città spagnola gemellata con Montelupo, il parroco don Paolo Brogi.

Questa sera ampio spazio sarà dedicato all'invitare i cittadini a stare a casa in questi giorni di festa. Per questo motivo sono previsti gli interventi di Massimo Luschi, comandante della Polizia Municipale e di Alessio Giusti, che mette a disposizione dell'amministrazione e della PM la sua competenza a guidare i droni e la sua strumentazione per il controllo del territorio.

«Sono un convinto sostenitore del fatto che le relazioni umane siano indispensabili ed è la cifra del mio modo di fare l'amministratore. In questo momento il Coronavirus ci ha privato anche di questo aspetto, utile per capire gli umori e i bisogni delle persone. Io come tanti altri sindaci abbiamo provato a riportare in chiave virtuale quello che prima accadeva nelle piazze e nelle strade», conclude Masetti.