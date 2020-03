Coronavirus, in tv il programma che lo spiega ai bambini

foto Agenzia Dire

Sulla Rai dal lunedì al venerdì

(DIRE) Roma - Perché dobbiamo stare a casa, perché le scuole sono chiuse, perché non possiamo più stare vicini, perché guanti e mascherine? Il coronavirus spiegato ai bambini, come fosse un gioco 'del perché diventa una striscia quotidiana su Rai1 alle ore 14, su Rai Yoyo alle 16.10 e naturalmente su RaiPlay. A condurla i due popolari conduttori di programmi Rai per ragazzi Armando Traverso e Carolina Benvenga, che si rivolgeranno ai più piccoli per aiutarli a capire cosa sta succedendo. Bambini e ragazzi trascorrono tutto il tempo a casa, con il rischio di ricevere informazioni non calibrate rispetto alla loro eta'. Per questo 'Diario di casa' avrà come ospiti pediatri, psicologi, educatori che, con un linguaggio adeguato ai piu' giovani, potranno rispondere ai dubbi e agli interrogativi, che i bambini potranno inviare al programma tramite i social di Rai Yoyo e Rai Gulp.

'Diario di Casa', una produzione Rai Ragazzi, andrà in onda da lunedì a venerdì su Rai1 alle 14, all'inizio di 'La Vita in Diretta' e alle 16.10 su Rai Yoyo. Ogni puntata durerà 8 minuti.

'Diario di Casa' è un programma scritto da Armando Traverso con Martina Forti, e diretto da Marco Lorenzo Maiello.