Coronavirus: i cacciatori toscani donano 35mila euro

Da Federcaccia e Confederazione iniziativa a sostegno di Estar

Firenze – Un assegno da 35mila euro in favore di Estar, l'Ente dedicato al suppporto del Servizio sanitario della Toscana, è stato staccato questa mattina, venerdì 20 marzo, e servirà per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e attrezzature sanitarie indispensabili a contrastare e combattere l'emergenza sanitaria Covid-19.

La raccolta fondi, voluta e sostenuta con forza dal consigliere regionale Andrea Pieroni, è iniziata lo scorso 12 marzo e ha da subito riscosso un grandissimo successo. Federcaccia Toscana e Confederazione Cacciatori toscani hanno messo in campo tutte le loro energie per dare un “sostegno tangibile”. Confederazioni provinciali, sezioni provinciali e comunali, associazioni aderenti al mondo venatorio, club specialistici e singoli soci hanno partecipato con “numerose e cospicue” donazioni.



Plauso all'inziativa lo esprime il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani: “Il grande cuore dei toscani è di estremo conforto in questo momento difficile e riempie di orgoglio tutte le istituzioni”. Il presidente ringrazia lo sforzo di “singoli cittadini che intervengono con una iniziativa lodevole” e ricorda lo “sforzo enorme di chi sta in prima linea a rischio della propria vita”. Ringraziamenti li rivolge anche a Pieroni “anima della raccolta fondi. È in queste criticità e nel modo in cui si affrontano che si misurano valore e spessore umano”.