Coronavirus, Gianfranco Monti: "Ieri ho avuto un po' di paura"

Il presentatore fiorentino colpito da Covid ha aggiornato su FB la situazione che sta vivendo in ospedale

Gianfranco Monti, da alcuni giorni ricoverato per Covid in ospedale, è tornato ad aggiornarci sulle proprie condizioni di salute e di spirito. Il popolare presentatore fiorentino ha affidato a Facebook il suo stato d'animo, facendo capire che ci sono momenti difficili (ieri ad esempio) ma sapere che tante persone gli vogliono bene è per lui di grande aiuto.