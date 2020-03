​Coronavirus, a Firenze annullato il flash mob “Affacciati alla finestra”

Mantenuta solo illuminazione speciale con il tricolore a San Miniato domani alle 21

Di fronte alle immagini drammatiche che arrivano dalle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus, Bergamo in primis, il Comune ha deciso di annullare il flash mob “Affacciati alla finestra” organizzato per le giornate di venerdì 20 e sabato 21 marzo che prevedeva luci, musica e dirette radio. Resta in programma unicamente l’illuminazione speciale – a cura di Silfi spa – della Basilica di San Miniato con i colori della bandiera italiana a partire dalle 21 di domani venerdì 20 marzo, un gesto simbolico per ribadire l’unità di tutto il paese in questo momento difficile, il cordoglio per le vittime e la vicinanza a chi sta soffrendo.