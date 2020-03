Coronavirus: a Firenze 1800 dipendenti comunali lavorano da casa

Palazzo Vecchio si svuota: da oggi fino al 3 aprile scatta la chiusura degli uffici a parte gli sportelli per attività indifferibili

Sulla base dell’ultima circolare dell’Amministrazione a seguito delle ulteriori misure per il contenimento del virus adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla direttiva della ministra della P.a. Fabiana Dadone in seguito dell’evolversi dell’emergenza COVID-19, da oggi al 3 aprile viene ampliato ulteriormente il lavoro agile per i dipendenti comunali che non siano impegnati in attività indifferibili per le quali è necessaria la presenza in sede

.L'attività degli uffici continua quindi in smartworking (circa 1.800 dipendenti sono già casa e la maggior parte continua a lavorare) e i servizi al pubblico sono accessibili via telematica e telefonica, tranne alcune eccezioni che rientrano nelle attività indifferibili (come anagrafe e stato civile).

Anche il sindaco Dario Nardella e gli assessori continuano a lavorare con riunioni, anche con la struttura dirigenziale, in via telematica. Per quanto riguarda il consiglio comunale, almeno fino al 25 marzo le commissioni consiliari e il consiglio si concentreranno sull'emergenza coronavirus. Per questo tutte le sedute saranno convocate solo per atti afferenti al contenimento e alla gestione dell'emergenza, atti urgenti della giunta e per eventuali scadenze amministrative. L’assemblea comunale ha istituito un nuovo strumento, una cabina di regia composta dalla conferenza dei capigruppo e dall’ufficio di presidenza, che si riunirà in via telematica con la vicesindaca Cristina Giachi, per un continuo e diretto aggiornamento della situazione e poter attivare quindi eventuali procedure di somma urgenza. È inoltre attivo il numero della segreteria della presidenza del consiglio comunale 055-2768041, a cui potersi rivolgere per ogni informazione relativa all’organo istituzionale e alle sue articolazioni.

Per info su uffici e servizi contattare lo 055055 e/o consultare la rete civica www.comune.fi.it/coronavirus#uffici

Ecco alcune informazioni sulle modalità da utilizzare per contattare gli uffici e/o attivare le procedure per le pratiche.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Anagrafe

Da lunedì sarà aperto soltanto il Pad del Parterre (con orario lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17). Agli uffici si accede solo e soltanto per esigenze lavorative e situazioni di necessità (ad esempio il furto della carta d’identità che serve per motivi di lavoro). È possibile prenotare attraverso il contact center 055055.

Stato civile

Sono aperti gli uffici a Palazzo Vecchio. Telefoni: nascite 055/ 2768292; matrimoni 055/2768211 e cittadinanze 055/2768204. E-mail: certificati.stciv@comune.fi.it; annotazioni.statocivile@pec.comune.fi.it

MOBILITA'

Gli uffici della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità in via Mannelli sono chiusi al pubblico. A seguire i riferimenti per informazioni e/o pratiche.

Occupazioni suolo pubblico

Per le richieste di concessione suolo pubblico per ponteggi, cantieri e traslochi dovrà essere utilizzata la procedura on-line. Le istruzioni possono essere reperite al link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/occupazione-temporanea-ponteggi-cantieri-e-traslochi

Richieste di informazioni via mail possono essere effettuate all’indirizzo mail osp.suolopubblico@comune.fi.it

Alterazioni suolo pubblico

Per chiedere informazioni sulle concessioni di alterazione suolo pubblico alterazioni.suolopubblico@comune.fi.it. Oppure consultare la rete civicahttp://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/alterazione-suolo-pubblico

Ordinanze temporanee

Per le richieste di ordinanze temporanee per ponteggi, cantieri e traslochi dovrà essere utilizzata la procedura on-line. Le istruzioni possono essere reperite al link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/ordinanze-temporanee-mobilita. Richieste di informazioni via mail possono essere effettuate all’indirizzo email provvedimentimobilita@comune.fi.it

Passi carrabili - ufficio amministrativo

Per informazioni inviare una email a passi.carrabili@comune.fi.it oppure consultare il link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/passi-carrabili-e-stalli-sosta-strutture-ricettive

Passi carrabili – ufficio tecnico e trasporti eccezionali

Per i trasporti eccezionali 334/6987083. Per informazioni http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/passi-carrabili-e-stalli-sosta-strutture-ricettive

Ufficio manifestazioni

Per informazioni invitare una email a manifestazioni.mobilita@comune.fi.it.

ATTIVITÀ' ECONOMICHE E TURISMO

Gli uffici della Direzione Attività economiche e turismo rimarranno chiusi da oggi fino al 25 marzo. Gli uffici sono contattabili via email all'indirizzo att.economiche@comune.fi.it

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Chiusa anche la Direzione Risorse economiche e finanziarie. Per informazioni contattare lo 055055, per urgenze legate a tributi comunali o pagamenti ai fornitori scrivere a direzione.risorsefinanziarie@comune.fi.it

SERVIZI SOCIALI

I Centri Sociali sono chiusi al pubblico, è prevista la presenza di un operatore che risponde alla telefontate degli utenti smistandole ai colleghi che proseguono l'attività da casa in lavoro agile.

URBANISTICA

Chiusura anche per i servizi dell’Urbanistica che sono attualmente in fase di riorganizzazione in forma agile. Si rinnova quindi l’invito a consultare la home page dello sportello web edilizia urbanistica per aggiornamenti sulle modalità di erogazione dei servizi in forma telematica.

ISTRUZIONE

Gli uffici della Direzione Istruzione assicurano i servizi indifferibili e gli altri servizi lavorano in smartworking ma le informazioni potranno essere richieste tramite telefono ai numeri telefonici: 055/2625613 oppure 055/2625749 dal lunedì al venerdì con orario 9-12 o per e-mail da inviare agli indirizzi di posta elettronica elencati sul sito del Comune https://www.comune.fi.it/coronavirus?language_content_entity=it sotto la voce ‘Direzione Istruzione’

CULTURA

Gli uffici della Direzione cultura sono chiusi. Per informazioni contattare lo 055055.