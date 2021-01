Coronavirus: 406 nuovi positivi e 15 decessi

Domenica 17 gennaio l'età media è 48 anni. Il punto sulle vaccinazioni anti-Covid: da domani arrivano le dosi di Moderna per gli operatori del 118 e comincia il richiamo per i già vaccinati con Pfizer

In Toscana sono 127.852 i casi di positività al Coronavirus, 406 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 115.676 (90,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.379 tamponi molecolari e 3.164 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 4.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.204, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 816 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 118 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'età media di 87,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 68.070 vaccinazioni, 3.314 in più rispetto a ieri (+5,1%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 8° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 79,3% delle 85.870 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.825 per 100 mila abitanti (media italiana: 1.861 per 100 mila). A ieri (16 gennaio) le persone vaccinate dall'Azienda Usl Toscana nord ovest erano 13.901 tra operatori sanitari (11.424), altro personale (276) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (2.201). Sono stati vaccinati 4.438 uomini e 9.463 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (16 gennaio), apparteneva alla fascia 50-59 anni: 3.781; segue la fascia d’età 40-49 con 2.579 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 2.393; poi la fascia 30-39 con 1.946; la fascia 20-29 con 1.250; la fascia 80-89 con 744; la fascia oltre i 90 anni con 632; ultima la fascia 70-79 con 568 vaccinati. E’ comunque possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti- Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale, on line dallo scorso 7 gennaio 2021.

Prime vaccinazioni con il Moderna. Le dosi sono riservate agli operatori del 118: sia quelli delle associazioni di volontariato. «Inizieremo la somministrazione delle dosi di richiamo da lunedì 18 gennaio a 21 giorni di distanza dalla prima somministrazione, come programmato –spiega il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il professor Antonio Davide Barretta-. Per quanto riguarda la prossima somministrazione delle prime dosi di vaccino, le agende regionali sono state rimodulate e sono stati annullati gli appuntamenti per le prime vaccinazioni previsti il 18, 19, 20 e 21 gennaio per garantire la disponibilità della seconda dose a tutti coloro che devono fare il richiamo. La corretta programmazione, come in questo caso, consente di completare la vaccinazione per i professionisti che avevano già ricevuto la prima dose e, quindi, di renderli immuni al virus, rafforzando così l’efficacia del sistema. Purtroppo il ritardo comunicato da Pfizer crea dei rallentamenti ma saremo pronti a recuperare appena ci sarà la disponibilità della nuova fornitura».

«Il sistema di prenotazione regionale - aggiunge il direttore sanitario, Roberto Gusinu – sarà riaperto per recuperare le prenotazioni annullate e fare nuove prenotazioni per la prima dose appena ci saranno notizie certe sull’arrivo di nuove forniture da Pfizer». Sono confermati infatti gli appuntamenti per la somministrazione delle prime dosi del vaccino Pfizer BioNTech. In via precauzionale è stato invece deciso di annullare le prenotazioni della prima dose previste per i giorni 18, 19, 20 e 21 gennaio per garantire la disponibilità della seconda dose a tutti coloro a cui è già stata somministrata la prima. Questo in seguito alla notizia delle riduzioni nelle consegne europee del vaccino da parte dell’azienda. Tale rimodulazione è agevolata dal sistema digitale di prenotazione che consente di comunicare tempestivamente con i cittadini anche attraverso un semplice sms. Le agende per le prime somministrazioni verranno riaperte non appena avremo certezza di nuove forniture da parte di Pfizer BioNTech, tali da consentire la ripresa delle prenotazioni.

L'età media dei 406 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (confermati con tampone molecolare). Sono 35.608 i casi complessivi ad oggi a Firenze (125 in più rispetto a ieri), 10.920 a Prato (21 in più), 10.873 a Pistoia (46 in più), 8.012 a Massa (21 in più), 13.292 a Lucca (30 in più), 17.527 a Pisa (40 in più), 9.572 a Livorno (31 in più), 11.491 ad Arezzo (42 in più), 5.671 a Siena (47 in più), 4.331 a Grosseto (3 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 197 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 117 nella Nord Ovest, 92 nella Sud est. La Toscana si trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.428 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.924 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.237 casi x100.000 abitanti, Pisa con 4.183, Massa Carrara con 4.111, la più bassa Grosseto con 1.954.

Complessivamente, 7.388 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (420 in meno rispetto a ieri, meno 5,4%). Sono 12.861 (265 in più rispetto a ieri, più 2,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.354, Nord Ovest 5.473, Sud Est 4.034).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 816 (15 in meno rispetto a ieri, meno 1,8%), 118 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 5,6%). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 244(ieri erano 247), di cui 25(lo stesso numero di ieri)in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 68 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 41 i ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 48 ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 57 ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva. All’ospedale di Pontedera 15 ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 13 i ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva. All’ospedale di Barga 2 i ricoverati.

Le persone complessivamente guarite sono 115.676 (826 in più rispetto a ieri, più 0,7%): 440 persone clinicamente guarite (1 in più rispetto a ieri, più 0,2%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 115.236 (825 in più rispetto a ieri, più 0,7%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'età media di 87,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 5 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo. Sono 3.972 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.337 a Firenze, 270 a Prato, 293 a Pistoia, 406 a Massa Carrara, 378 a Lucca, 469 a Pisa, 284 a Livorno, 232 ad Arezzo, 146 a Siena, 101 a Grosseto, 56 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 106,5 x100.000 residenti contro il 135,5 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (208,3 x100.000), Firenze (132,2 x100.000) e Pisa (111,9 x100.000), il più basso a Grosseto (45,6 x100.000).