Coronavirus: 227 nuovi casi e otto decessi

56 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest. Rsa San Francesco di Scarperia: presa in carico dell'Asl Toscana Centro con supporto del personale infermieristico: 77 gli ospiti positivi negli ultimi due giorni. Continuo monitoraggio del Girot

In Toscana sono 118.784 i casi di positività al Coronavirus, 227 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 104.396 (87,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.849.528, 3.502 in più rispetto a ieri, di cui il 6,5% positivo. Sono invece 1.549 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 226 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.800, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 227 casi odierni è di 50 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 33.120 i casi complessivi ad oggi a Firenze (85 in più rispetto a ieri), 10.308 a Prato (17 in più), 10.383 a Pistoia (8 in più), 7.596 a Massa (5 in più), 12.325 a Lucca (18 in più), 16.558 a Pisa (28 in più), 8.493 a Livorno (9 in più), 10.459 ad Arezzo (31 in più), 4.846 a Siena (19 in più), 4.141 a Grosseto (7 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 114 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 56 nella Nord Ovest, 57 nella Sud est. La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.185 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.378 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 4.000 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.951, Massa Carrara con 3.898, la più bassa Siena con 1.814.

Sono 77 gli ospiti attualmente positivi all'interno della RSA San Francesco di Scarperia, già isolati in bolla, su un totale di circa 120 presenti. 24 invece gli operatori positivi in servizio nella residenza. Oggi è stato completato il trasferimento di alcuni ospiti, circa una decina, con sintomi maggiori, presso l'Ospedale Serristori di Figline. All'interno della struttura sono stati creati adeguati percorsi differenziati tra ospiti positivi e quelli negativi, oltre a indicare le istruzioni operative sul corretto utilizzo dei DPI, con la distribuzione qualora necessario. E' stata inoltre fornita tempestivamente la terapia farmacologica secondo protocolli standard, oltre al supporto nutrizionale e di ossigenoterapia, nei casi in cui lo necessitano. Nella giornata odierna l'azienda sanitaria ha inoltre già avviato la presa in carico diretta della RSA San Francesco, secondo quanto prevede l'ultima disposizione regionale, con il supporto sanitario attraverso una parte del personale infermieristico, 14 infermieri, 8 operatori socio sanitari, attualmente in servizio presso l'Ospedale di Borgo San Lorenzo, a seguito di specifica valutazione da parte della Direzione infermieristica. Sono inoltre impegnati anche 2 infermieri Usca che monitorano quotidianamente le condizioni cliniche degli ospiti. L'azienda sanitaria, visto il numero esiguo di pazienti attualmente ricoverati all'interno del presidio ospedaliero, ha ritenuto di poter chiudere uno dei due reparti di area medica impiegando il personale infermieristico in turno, in questi giorni di festività, a supporto degli operatori della struttura residenziale. Qualora dovesse presentarsi la necessità di ricoveri urgenti verranno utilizzati i posti letto presenti all'interno dell'area chirurgica in quanto attualmente ridotta l'attività programmata. Saranno comunque garantite le urgenze. Tale decisione, in emergenza, deriva dalla possibilità innanzitutto di rispondere ad un bisogno urgente all'interno di una comunità di ospiti fragili. Il ricorso al personale del presidio ospedaliero di Borgo sarà limitato nel tempo per le sopra precisate motivazioni di occupazione dell'ospedale stesso, per il coincidere delle ferie da salvaguardare per il personale assistenziale dell'Asl ed in attesa che con l'inizio dell'anno subentreranno alcune nuove assunzioni. Da alcuni giorni è già attivo il continuo monitoraggio del gruppo Gruppo di Intervento Rapido Ospedale Territorio gestito da specialisti ospedalieri, in particolare geriatri, oltre a personale infermieristico in collaborazione con USCA e i medici di medicina generale, che permette di curare quei pazienti covid positivi all’interno delle RSA.

Complessivamente, 9.788 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (99 in meno rispetto a ieri, meno 1%). Sono 19.911 (696 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.311, Nord Ovest 10.903, Sud Est 3.697).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.012 (21 in più rispetto a ieri, più 2,1%), 165 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%). Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 311 (ieri erano 319), di cui 36 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 55 i ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 55 i ricoverati, di cui 7 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 60 ricoverati, di cui 12 in Terapia intensiva. All’ospedale Versilia 89 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. All’ospedale di Pontedera 29 ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 20 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva. All’ospedale di Barga 3 i ricoverati.

Le persone complessivamente guarite sono 104.396 (297 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 468 persone clinicamente guarite (19 in più rispetto a ieri, più 4,2%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 103.928 (278 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Purtroppo, oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,9 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Sono 3.588 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.218 a Firenze, 244 a Prato, 271 a Pistoia, 378 a Massa Carrara, 326 a Lucca, 410 a Pisa, 264 a Livorno, 214 ad Arezzo, 122 a Siena, 88 a Grosseto, 53 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 96,2 x100.000 residenti contro il 118,7 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (194,0 x100.000), Firenze (120,4 x100.000) e Pisa (97,8 x100.000), il più basso a Grosseto (39,7 x100.000).