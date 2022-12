Coronavirus: 1.213 nuovi casi e sei i decessi

Sono 1.213 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 276 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 937 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.568.882. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% (733 persone) e raggiungono quota 1.482.871 (94,5% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 74.644 positivi, +0,6% rispetto a ieri. Di questi 442 (19 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 18 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 90 anni.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 677 tamponi molecolari e 5.054 tamponi antigenici rapidi: di questi il 21,2% è risultato positivo. Sono invece 1.326 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 91,5% di questi è risultato positivo.

Si è conclusa ieri, dopo quasi due anni di attività, la campagna vaccinale anti Covid-19 nell'Hub della Fondazione Sesa a Empoli. Per ringraziare l'impegno degli operatori sanitari ma anche i cittadini che hanno responsabilmente aderito alla campagna di prevenzione erano presenti il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il presidente della Società della Salute dell'Empolese Valdarno Valdelsa e sindaco del Comune di Fucecchio Alessio Spinelli, il direttore della Sds dell'Empolese Valdarno Valdelsa responsabile della zona distretto di Empoli Franco Doni e ovviamente la rappresentanza della Fondazione Sesa nella persona della dottoressa Paola Castellacci, membro del Cda della stessa Fondazione.

Hanno partecipato anche l'attuale responsabile dell'Igiene Pubblica di Empoli dottor Dimitri Fattore insieme al dottor Paolo Filidei che è stato per lungo tempo responsabile della stessa igiene pubblica empolese ed il quale ha coordinato sul territorio le azioni della campagna anti Covid 19, nell'ambito del dipartimento di prevenzione, al quale il Presidente della Società della Salute ha consegnato una targa a riconoscimento dell’impegno profuso, a nome di tutti e 15 i Sindaci della Zona.

Nell'Hub della Fondazione Sesa, come in altri dell'Azienda, l'attività vaccinale viene a cessare in concomitanza con la fine dell'anno e a seguito della attuale normativa legata all'emergenza sanitaria.

In relazione all'attuale minore richiesta e chiusura di tutti gli Hub anche nel territorio empolese, viene rimodulata l'offerta e l'organizzazione.

Dal prossimo 9 gennaio le vaccinazioni verranno effettuate nel presidio di via Cappuccini, con orario pomeridiano, dalle 14 alle 19, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di 180 dosi settimanali.

L'andamento per provinciaCon gli ultimi casi salgono a 420.540 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (271 in più rispetto a ieri), 102.544 in provincia di Prato (51 in più), 122.267 a Pistoia (54 in più), 82.149 a Massa Carrara (92 in più), 171.148 a Lucca (151 in più), 183.333 a Pisa (204 in più), 144.539 a Livorno (131 in più), 141.379 ad Arezzo (116 in più), 112.013 a Siena (67 in più) e 87.771 a Grosseto (72 in più).

A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall'inizio della pandemia (tra residenti e non residenti), con circa 42.484 casi ogni 100.000 abitanti (la media italiana é 42.447 x100.000, dato aggiornato a due giorni fa). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 44.575 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (43.933) e Pisa (43.861).

La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 38.657).In 74.202 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (493 in più rispetto a ieri, più 0,7%).I 1.482.871 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.I decessiLa lista dei decessi si aggiorna con 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 90 anni.Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Siena.Sono 11.367 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.620 nella Città metropolitana di Firenze, 922 in provincia di Prato, 1.018 a Pistoia, 714 a Massa Carrara, 1.062 a Lucca, 1.271 a Pisa, 853 a Livorno, 723 ad Arezzo, 610 a Siena, 410 a Grosseto.

Vanno aggiunte 164 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 307,8 ogni 100 mila residenti, contro il 311,7 x100.000 della media italiana (dato aggiornato a due giorni fa). La Toscana é 8° tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (376,1 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (362,6 x100.000) e Pistoia (350,7 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (188,2 x100.000).