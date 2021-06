Cordoglio dell’Azienda sanitaria per la scomparsa di Tosi e Leoni

Firenze – Perde due figure di grande valore umano e con un passato di alta professionalità all’interno dell’organizzazione sanitaria fiorentina, la Asl Toscana centro con la scomparsa questa mattina di Pierluigi Tosi e ieri di Maria Leoni. Tosi, 71 anni, è deceduto a Santa Maria Nuova nel presidio ospedaliero dove dal 2005 al 2013 ha svolto il ruolo di manager come direttore sanitario della allora Asl 10. Leoni, 69 anni, è stata direttrice sanitaria del Palagi alla fine degli anni Duemila e prima ancora ha lavorato nello staff della direzione sanitaria di Santa Maria Nuova. E’ deceduta ieri sera all’ospedale San Giovanni di Dio.

Come due persone con una straordinaria capacità di ascoltare e di dare risposte, li ricordano entrambi i colleghi e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerli. “Mi unisco al profondo dispiacere di tutti i nostri sanitari e amministrativi – dichiara il direttore generale della Asl, Paolo Morello Marchese - È una perdita pesante la scomparsa del dottor Tosi e della dottoressa Leoni. Piero è stato un amico e un collega di alto profilo, appassionato e sempre presente per tutti. Maria ho avuto modo di apprezzare molto per la sua umana dedizione al lavoro. Entrambi sono state persone che hanno dato tanto al Servizio Sanitario Toscano”.

Prima dell’incarico come direttore sanitario alla Asl fiorentina, Tosi era stato primario di nefrologia a Torregalli. Sempre attento alle innovazioni, viene ricordato dai colleghi come una persona a cui piacevano le scommesse e i progetti. In tutti è rimasta impressa la sua capacità di ascoltare le persone, senza pregiudizio, insieme a una straordinaria prontezza decisionale. L’ottimo eloquio, ricorda chi lo ha conosciuto più da vicino, lo aveva ereditato dalla sua attività di sindacalista insieme a una capacità unica di risolvere i conflitti. In molti lo ricordano per aver portato nella Asl 10 prima e come direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria di Siena poi, il sistema Lean thinking, un modello innovativo, di carattere snello ed efficiente, con cui nel 2006 l’Azienda sanitaria di Firenze ha iniziato la revisione complessiva dei processi produttivi sanitari.

Mai sopra le righe, ottima ascoltatrice, punto di riferimento per chiunque avesse necessità di chiarire un problema, Maria Leoni lascia di sé il ricordo di una persona sempre sorridente e di grande umanità. Adorava il suo ospedale, Santa Maria Nuova e chi ha lavorato con lei ricorda che era molto apprezzata per la sua scelta di rivolgersi alle persone per nome. Sempre presente nel lavoro, molto attenta e scrupolosa, aveva una risposta per tutti.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Pierluigi Tosi, già stimato clinico e manager sanitario toscano.

“Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Pierluigi Tosi – dichiara il presidente Giani - Dobbiamo anche a lui la forza del sistema sanitario della Toscana. Una bella persona di grande valore, che ci mancherà. Rivolgo un pensiero di sentito affetto e vicinanza alla famiglia”.

"Con lui se ne va una figura di riferimento per la sanità toscana – afferma l’assessore Bezzini – che con passione e competenza ha contribuito alla crescita e all’evoluzione del nostro sistema sanitario regionale. Ho avuto modo di conoscerlo e confrontarmi spesso con lui quando era direttore generale dell’Aou Senese, potendone apprezzare le qualità umane e professionali. Un sentito cordoglio alla famiglia, a cui va la mia vicinanza in questo momento difficile".

"Apprendo con grande tristezza la notizia del decesso del Dottor Pierluigi Tosi, che aveva ricoperto numerosi incarichi nella sanità Toscana, in particolare come Direttore Generale dell'Aou senese dal 2012 al 2017 -interviene Giampaolo Giannelli vice coordinatore provinciale Forza Italia Firenze- Persona dotata di grande umanità e gentilezza, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lui nei primi anni 2000 all'interno del consiglio sanitario regionale della Toscana. In quella esperienza è stato foriero di consigli medici che mi sono stati preziosi a livello personale e familiare, dei quali lo ringraziavo spesso.Il suo sorriso sincero, che lo contraddistingueva sempre, mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto".

"Ci stringiamo accanto ai familiari per la prematura e triste scomparsa del Dottor Pierluigi Tosi, figura di primo piano della sanità toscana" dichiarano congiuntamente il capogruppo della Lega Salvini Premier in Palazzo Vecchio Federico Bussolin ed il Capogruppo del Centrodestra per il cambiamento in Città Metropolitana Alessandro Scipioni "Vogliamo ricordare Pierluigi come un uomo di grande spessore. Un professionista umano che ha svolto anche funzioni manageriali nell'interesse dei cittadini e per il solo bene della collettività. La provincia di Firenze e la Toscana tutta perde una figura di profonda umanità e di grande valore".