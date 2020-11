Coppa Italia: Udinese-Fiorentina in diretta su Rai2

La gara si svolgerà il 25 novembre. Staff tecnico di Prandelli: c'è Donadel

Ecco il nuovo staff tecnico della Fiorentina:

Allenatore: Cesare Prandelli;

Vice Allenatore: Gabriele Pin;

Collaboratore Tecnico: Marco Fumagalli;

Preparatore Atletico: Valter Vio;

Collaboratore Tecnico: Marco Donadel

Intanto è stato reso noto che la gara secca per il quarto turno di Coppa Italia tra Udinese e Fiorentina si giocherà al Friuli - Dacia Arena alle 17,30 del 25 novembre. Gara a porte chiuse per l'emergenza Covid -19 ma con diretta televisiva in chiaro su Rai 2.

Nel terzo turno i viola avevano superato il Padova per 2-1 al Franchi.