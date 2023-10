Coppa Italia Femminile, ostacolo Ternana per la Fiorentina

ph Acf Fiorentina

È tempo di Coppa Italia Femminile per la Fiorentina che domani debutterà negli Ottavi di Finale contro la Ternana in gara secca. Novanta minuti più eventuali supplementari e rigori per decidere la squadra che passerà ai Quarti di Finale.

Non semplice come scontro: la Ternana, prima in classifica in Serie B a punteggio pieno dopo tre giornate, è forse la cliente più ostica da incontrare in questo momento. Dopo aver eliminato il Genoa nei Sedicesimi di Finale, oggi si presenta al match in ottimo stato di forma e sicuramente con voglia di dare una delusione alla Fiorentina. Le premesse per un match impegnativo ci sono, toccherà a Tortelli e compagne trovare la chiave per passare il turno."Quando parti dagli Ottavi di Coppa Italia Femminile è normale trovare una squadra di livello" commenta Mister Sebastian De La Fuente "sia essa di Serie A o di Serie B.

La Ternana ha una forma importante, non dubito che voglia regalare una soddisfazione in casa loro davanti ai propri tifosi. Per noi la Coppa Italia è importante e non sottovalutiamo assolutamente questo impegno. Vogliamo passare il turno e arrivare ai Quarti di Finale così da prensentarci domani sera all'inaugurazione del Viola Park con una vittoria".Il calcio di inizio sarà alle ore 11.00 allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni (TR), con diretta streaming su Facebook.

La vincente di questo accoppiamento approderà ai Quarti per sfidare in gare di andata e ritorno una tra Lazio e Inter. Doppio scontro anche in semifinale e poi finalissima secca per assegnare la Coppa Italia Femminile 2023/24.