Convenzione assicurativa Quixa per i giornalisti toscani

Sconti per tutti gli acquirenti di polizze auto e moto

Il consiglio dell'Ordine ha approvato per l'anno 2021 una convenzione per gli iscritti all'Ordine dei giornalisti della Toscana con Quixa Assicurazioni sui prodotti RCAuto, RCMoto (e garanzie accessorie). Le condizioni sono applicabili anche ai familiari conviventi. La convenzione prevede per tutti gli acquirenti di polizze auto e moto:

uno sconto frontale del 7% sulla garanzia RCA;

uno sconto frontale del 10% su tutte le altre garanzie accessorie (assistenza stradale, infortuni conducenti, etc...)



Per usufruire della convenzione gli assicurandi dovranno presentare, a richiesta, la seguente documentazione: