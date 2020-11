Convegno internazionale di biodinamica

Online il primo appuntamento giovedì 12 novembre ore 15.00

Avrà luogo in streaming l'evento organizzato dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica presso Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento per confrontarsi sul contributo dei bioagricoltori alla salute dell’uomo e della Terra.

L’evento è promosso dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica con il sostegno dell’Istituto di formazione Apab, Demeter Italia, Intesa San Paolo e Genagricola, con un finanziamento della Regione Toscana e i patrocini di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Toscana, Comune di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze e Fondo Ambiente Italiano.

La diretta video, realizzata da Agricolturabio.info, si potrà seguire senza bisogno di registrarsi. Media partner dell’evento sono inoltre “Terra e Vita” e “Terra Nuova”.