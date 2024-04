Il prossimo 5 aprile si svolgerà un importante convegno dedicato a Mario Fabiani, a 50 anni dalla scomparsa. Fabiani è stato uno dei protagonisti della vita politica e istituzionale di Firenze nei primi anni del dopoguerra e nei decenni successivi. Partigiano, fu il primo sindaco della città. Dirigente politico di primo piano del PCI, fu eletto senatore battendosi per il regionalismo.

Il convegno è organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano e dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e si svolgerà la mattina, ore 9-13, in Palazzo Vecchio e nel pomeriggio, ore 15,30-19,30, nella sala del Gonfalone nella sede del Consiglio regionale, in via Cavour 4.

Dopo i saluti istituzionali, la relazione introduttiva è affidata alla storica Simonetta Soldani.

Seguiranno interventi articolati in 4 sessioni:

1. Gli anni dell'antifascismo e della Resistenza

2. A Palazzo Vecchio e a Palazzo Medici Riccardi. Fabiani uomo di governo

3. Firenze: il PCI e la difficile costruzione del partito nuovo

4. L'immagine della Toscana e la costruzione dell'autonomia regionale

con contributi di studiosi di diverse competenze, come Gianni Silei, Alexander Hoebel, Gianluca Fulvetti, Roberto Barzanti, Mauro Cozzi, Domenico Pietro Giovannoni (su rapporti con La Pira), Giulia Bassi, Gianluca Lacoppola, Pietro Causarano, Stefano Bassi

Considerazioni conclusive di Vannino Chiti.