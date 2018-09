Controlli della Polizia Amministrativa in centro, multati banchi e minimarket 

Per i primi 10 sanzioni per eccedenza di occupazione di suolo pubblico e una per un lavoratore a nero; per i secondi verbali da 1.000 euro per vendita alcol fuori orario

Tredici sanzioni per i banchi sotto il loggiato di via Pellicceria e due ad altrettanti minimarket in via della Scala. È questo il bilancio dei controlli effettuati tra ieri sera e stamani dal Reparto Amministrativo della Polizia Municipale.

Per quanto riguarda via Pellicceria, gli agenti hanno sottoposto a verifica i banchi del raggruppamento turistico collocati sotto il loggiato. Dagli accertamenti sono emerse 10 violazioni per altrettanti banchi per eccedenza dell’occupazione, 2 per mancanza di prezzi e una per un lavoratore non regolarmente assunto (sempre sanzioni da 500 euro).

I controlli in via della Scala sono stati effettuati invece ieri notte: due i minimarket multati con un verbale da 1.000 euro per la vendita di alcool dopo le 21.