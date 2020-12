Scontro bus auto in viale Don Minzoni, ferito anziano

E' successo stamani verso le 11. La corsia verso piazza della Libertà è rimasta chiusa per circa un’ora con risentimenti sulla circolazione

Un scontro auto-bus in viale Don Minzoni. È accaduto stamani poco dopo le 11 all’altezza di via Giacomini. La dinamica è in via accertamento da parte della Polizia Municipale ma dai rilievi sembra che l’auto abbia attraversato il viale nonostante sia una manovra vietata.

Un anziano passeggero del bus è rimasto ferito leggermente e portato in ospedale in codice verde.

Per le operazioni di rilievi effettuati dalle pattuglie intervenute sul posto la corsia verso piazza della Libertà è rimasta chiusa per circa un’ora con risentimenti sulla circolazione. La strada è stata completamente riaperta poco dopo le 12.