Consolato onorario di Israele: convegno in Palazzo Strozzi

Anche la Lega saluta con piacere l'apertura della sede fiorentina e fa i migliori auguri al Console Marco Carrai

Il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, nuovo console onorario di Israele in Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna, è stato l'artefice del convegno di oggi in Palazzo Strozzi sui rapporti tra Italia e Israele, alla presenza tra gli altri di Fiamma Nirenstein.

Questo convegno ha in sostanza suggellato l'apertura del Consolato che viene salutata con piacere anche dalla Lega: “L’apertura del Consolato d’Israele a Firenze – spiega il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini – è un arricchimento importante per la Città. Israele non è soltanto l’ultimo baluardo dell’Occidente in medio oriente, ma il nostro 'migliore e coraggioso alleato'. Credo che dobbiamo intensificare i rapporti di vicinanza e solidarietà con Israele e a tal fine presenterò una risoluzione per far sì che Firenze si faccia promotrice, presso il Governo italiano, del riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato d’Israele. È un giorno importante anche per onorare la memoria di Oriana Fallaci che fu fra i primi, a capire l’importanza della difesa senza se e senza ma di Israele. I migliori auguri di buon lavoro al neo Console Marco Carrai”.