Consiglio regionale Toscana: la provenienza degli eletti

La Circoscrizione che esprime più consiglieri è la Firenze 1 (8 più Galli da listino bloccato). Da Grosseto, Massa Carrara e Prato 1 solo consigliere. Campione di preferenze Leonardo Marras (Pd) con oltre 18mila

Le elezioni regionali 2020 in Toscana hanno visto in definitiva vincere Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, con 863.615 voti pari al 48,62% davanti a Susanna Ceccardi (centrodestra) che ha totalizzato 715.605 voti pari al 40,46%. In consiglio regionale il Partito Democratico è già maggioranza, con 22 consiglieri su 40. Due sono i seggi assegnati ai candidati Presidente non eletti, la stessa Ceccardi (che però dovrebbe lasciare il posto libero per tornare a Bruxelles dove è europarlamentare) e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Un seggio è stato assegnato grazie al listino bloccato a Giovanni Galli (Lega) che comunque ha ottenuto migliaia di preferenze, per la precisione 4463.

Ecco la provenienza degli eletti con accanto il numero di preferenze. "Campione" il grossetano Marras (Pd) con oltre 18 mila.

CIRCOSCRIZIONE AREZZO - 4 CONSIGLIERI

Lista Partito Democratico

CECCARELLI VINCENZO 14.743

DE ROBERTIS LUCIA 7.354

Lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

VENERI GABRIELE 5.219

Lista Lega Salvini Premier

CASUCCI MARCO 5.222

CIRCOSCRIZIONE FIRENZE 1 - 8 CONSIGLIERI (+1 listino bloccato)

Lista Partito Democratico

MELIO IACOPO 11.233

GIACHI CRISTINA 10.958

VANNUCCI ANDREA 8.011

Lista Italia Viva - +Europa

SACCARDI STEFANIA 4.604

Lista Forza Italia - UDC

STELLA MARCO 2.418

Lista Lega Salvini Premier

GALLI GIOVANNI 4.463 (listino bloccato)

ALBERTI JACOPO 1.240

Lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

TORSELLI FRANCESCO 3.618

Lista Movimento 5 Stelle

NOFERI SILVIA 1.888

CIRCOSCRIZIONE FIRENZE 2 - 3 CONSIGLIERI

Lista Partito Democratico

PESCINI MASSIMILIANO 10.512

BENUCCI CRISTIANO 6.452

Lista Lega Salvini Premier

TOZZI ELISA 3.505

CIRCOSCRIZIONE FIRENZE 3 - 1 CONSIGLIERE

Lista Partito Democratico

SOSTEGNI ENRICO 13.533

CIRCOSCRIZIONE FIRENZE 4 - 1 CONSIGLIERE

Lista Partito Democratico

MONNI MONIA 8.034

CIRCOSCRIZIONE GROSSETO - 1 CONSIGLIERE

Lista Partito Democratico

MARRAS LEONARDO 18.125

CIRCOSCRIZIONE LIVORNO - 3 CONSIGLIERI

Lista Partito Democratico

ANSELMI GIANNI 8.299

GAZZETTI FRANCESCO 7.028

Lista Lega Salvini Premier

LANDI MARCO 3.404

CIRCOSCRIZIONE LUCCA - 4 CONSIGLIERI

Lista Lega Salvini Premier

MONTEMAGNI ELISA 11.883

Lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

FANTOZZI VITTORIO 5.740

Lista Partito Democratico

PUPPA MARIO 11.889

MERCANTI VALENTINA 7.749

CIRCOSCRIZIONE MASSA CARRARA - 1 CONSIGLIERE

Lista Partito Democratico

BUGLIANI GIACOMO 11.625

CIRCOSCRIZIONE PISA - 3 CONSIGLIERI

Lista Partito Democratico

NARDINI ALESSANDRA 15.185

MAZZEO ANTONIO 12.337

Lista Lega Salvini Premier

MEINI ELENA 5.660

CIRCOSCRIZIONE PISTOIA - 4 CONSIGLIERI

Lista Lega Salvini Premier

BARTOLINI LUCIANA 4.374

Lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

CAPECCHI ALESSANDRO 5.963

Lista Partito Democratico

FRATONI FEDERICA 10.453

NICCOLAI MARCO 7.891

CIRCOSCRIZIONE PRATO - 1 CONSIGLIERE

Lista Partito Democratico

BUGETTI ILARIA 11.327

CIRCOSCRIZIONE SIENA - 3 CONSIGLIERI

Lista Partito Democratico

BEZZINI SIMONE 13.999

PARIS ANNA 4.598

Lista Italia Viva - +Europa

SCARAMELLI STEFANO 4.175