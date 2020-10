Empoli, Consiglio Comunale non in presenza

Possibile seguirlo in diretta attraverso il profilo facebook del Comune di Empoli

EMPOLI – La seduta del Consiglio Comunale di questa sera, lunedì 19 ottobre, prevista inizialmente nella sala consiliare del palazzo municipale di Empoli, alla luce dei nuovi provvedimenti governativi, sarà svolta non in presenza ma su piattaforma digitale come è già avvenuto altre volte dallo scorso aprile in poi, durante il lock down.

Lo ha deciso il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi insieme ai capigruppo dei gruppi consiliari i quali stanno anche valutando le modalità in cui saranno svolte le prossime sedute.

Appuntamento a partire da dopo le 18, con proseguimento dopo la pausa per la cena, intorno alle 21.

Come tutte le altre sedute su ZOOM sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune di Empoli.