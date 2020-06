"Consiglio comunale e Quartieri più coinvolti nelle scelte"

Firenze, la richiesta di Bundu e Palagi (Spc)

"Salutiamo positivamente almeno una parte della discussione di lunedì pomeriggio, dopo la comunicazione del Sindaco. Vogliamo leggere anche nelle parole dei gruppi di maggioranza la condivisione di un ruolo più rilevante del Consiglio Comunale, delle Commissioni e dei Consigli di Quartiere, per il futuro della Città". Così Antonella Bundu e Dmitrj Palagi consiglieri comunali di Spc.

" A inizio febbraio - proseguono - era già stata approvata una mozione che chiedeva questo tipo di percorso, purtroppo non realizzato, sostituito invece dal cosiddetto Patto per la Città, anche se riconosciamo che nel corso delle settimane della cosiddetta 'fase 1' la situazione è cambiata in modo significativo e imprevisto, in particolare in Italia.

Due giorni fa è stato approvato un ordine del giorno, proposto dal nostro gruppo consiliare, in cui si impegnano Sindaco e Giunta a coinvolgere non solo gli esecutivi nei confronti con i diversi interlocutori che si vorranno coinvolgere rispetto al progetto Rinasce Firenze".