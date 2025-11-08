Consiglio comunale a Firenze lunedì 10 ottobre

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Cosimo Guccione, è convocato per lunedì 10 novembre, alle 14,30, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

In apertura l’ora dedicata ai Question Time. Verranno dibattuti i seguenti temi: “Ci sono novità per La Polveriera e Sant’Apollonia?”. “Situazione di disagio per la circolazione in Via Sella in corrispondenza della rotonda all’intersezione con via del Madonnone”. “Nuovo ponte sull’Arno – Rischio danni da esondazione”. “Piano dehors e tavolini”. “Pericolo in V.le Redi all’altezza del numero civico 83”. “Cabina elettrica e sottovia del Sodo e salvaguardie”. “L’importanza di depavimentare e ridurre il consumo di suolo”. “Sottopasso Strozzi”. “I risultati attesi della rigenerazione urbana e il progetto con l’Archivio Storico del Comune nell’ex Meccanotessile”. “Sviluppi sul ricorso del Teatro della Toscana: accoglimento istanza cautelare da parte del Tar del Lazio”. “Ex falegnameria Fabbriani: siamo alle solite?”. “Situazione di degrado in via della Chimera e nella zona intorno a via del Guarlone”.

Dopo le comunicazioni e le domande di attualità si procederà con la discussione della delibera della sindaca Sara Funaro: “Approvazione ultima variazione di bilancio ai sensi dell’art.175 c.2 D.Lgs.267/2000”.

A seguire interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. (s.spa.)

Il dettaglio dei lavori al link:

https://www.comune.firenze.it/system/files/attachments/2025-11-10-ordine_signed.pdf

Diretta sul canale youtube del Consiglio comunale a questo link:

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w