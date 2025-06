Body shaming del Pd al consigliere di Fratelli d’Italia Petrucci?

Nel tentativo di screditarlo, il PD ha utilizzato una foto in cui il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci era visibilmente segnato dalle gravi conseguenze di un gravissimo incidente che ha rischiato di costargli la vita.

“È vergognoso lo scomposto attacco del Partito Democratico toscano contro Petrucci, colpevole soltanto di aver evidenziato le gravi criticità dell’ospedale Cisanello” denuncia Fratelli d’Italia Pisa, che esprime massima solidarietà al consigliere regionale “Un attacco vile e meschino ascrivibile al body shaming che oltrepassa ogni limite del confronto politico civile”.

“È lo stesso PD – prosegue la nota – che si erge a paladino del contrasto al body shaming, che riempie convegni e social di buoni propositi contro l’odio personale. Ma alla prima occasione, gettano la maschera e colpiscono con bassezze inaccettabili, che nulla hanno a che fare con la politica. Predicano bene, ma razzolano male. Si tratta di un grave attacco personale per il quale chiediamo le scuse da tutto il Pd Toscano, in primis dal segretario Emiliano Fossi”.

"E lo fa nel peggiore dei modi e cioè personalmente ed utilizzando una mia foto dove ho il volto ancora visibilmente straziato in conseguenza ad un incidente stradale nel quale ho rischiato di perdere la vita! -scrive in un post il Consigliere regionale FdI- Mi attacca perché ho detto che Cisanello è il buco nero della sanità toscana” riferendomi al fatto che lì c’è un cantiere da oltre vent’anni, che è costato miliardi di euro, sconvolgendo la vita professionale di centinaia di medici e migliaia di infermieri, tecnici e sanitari e nonostante l’enorme dispendio di soldi pubblici i servizi sono peggiorati ed il cantiere è ancora aperto.

Queste le mie parole testuali durante una trasmissione andata in onda su Toscana TV: sono diventato consigliere comunale a Pisa la prima volta nel 2003 si parlava del trasferimento dell’ospedale dal Santa Chiara a Cisanello oggi nel 2025 sono in commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana si parla ancora di quello!

Così come ho fatto riferimento al fatto che il Pronto Soccorso di Cisanello è in una situazione inammissibile con le barelle che sostano per giorni nei corridoi e con il personale stremato e abbandonato; la dialisi da oltre dieci anni è in un sotto interrato senza luce né areazione con i pazienti ed i sanitari rinchiusi lì dentro! Solo per fare alcuni esempi.

Sul fatto, invece, che non mi riferissi alle eccellenze e alle competenze delle donne e degli uomini che lavorano a Cisanello non ho certo bisogno di scrivere niente, perché loro sanno da che parte sto, conoscono le mie battaglie e le mie proposte di questi anni e sono orgoglioso di essere diventato il punto di riferimento di tanti di loro, di tanti che anche di sinistra ormai non credono più al PD!

In questi 5 anni ho girato tutti gli ospedali della Toscana e laddove le cose funzionano non ho mai avuto problemi a dirlo. Basta leggere ciò che ho scritto sul Pronto Soccorso di Careggi nei giorni scorsi. Auguro al nuovo direttore generale di far bene e non gli auguro di far male perché l’ha nominata Giani, le ho già dato la mia totale disponibilità a collaborare per il bene della città e della Toscana.

Purtroppo quello che è successo fino ad oggi, ahi me, ahi noi, è sotto gli occhi di tutti! Ne approfitto per darvi una anteprima assoluta…. Nel mese di giugno uscirà il mio libro dove ve ne racconterò tante anche su Cisanello!".

Sulla vicenda Cisanello, Fratelli d’Italia ribadisce con fermezza le proprie posizioni: “L’ospedale di Cisanello è costato miliardi di euro ai cittadini toscani e, dopo oltre vent’anni, il trasferimento non è ancora completato. Nei reparti come pronto soccorso e dialisi si registrano quotidianamente gravi criticità che penalizzano pazienti e operatori. Le responsabilità sono politiche, e affondano in una progettazione sbagliata, figlia della gestione fallimentare della sanità da parte della sinistra toscana”.

“Fratelli d’Italia è e continuerà ad essere dalla parte di medici, infermieri, OSS e di tutto il personale sanitario, che con professionalità e spirito di sacrificio lavorano ogni giorno tra mille difficoltà. Non stiamo e non staremo mai dalla parte dei 2.142 primari nominati dal PD per proteggere il proprio sistema di potere”.

“Diego Petrucci non è solo – conclude il partito – e continuerà, con la schiena dritta, a denunciare disservizi, sprechi e logiche clientelari, nell’interesse dei cittadini toscani.”