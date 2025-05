Libro: “Io il mare lo facevo in Arno” - Intervista

Il libro sarà presentato mercoledì 11 Giugno alle ore 17,30 presso la Sala "Paradiso" della Biblioteca del Quartiere 3 di Firenze, in via di Ripoli 118 all'interno della storica Villa del Bandino.

All’evento saranno presenti gli autori (i ragazzi del Centro L.I N.A.R.), la Presidente del Quartiere 3 di Firenze Serena Perini, lo scrittore fiorentino Marco Vichi (autore della premessa del libro), Nicola Perini (Presidente di Publiacqua e Confservizi Cispel Toscana) e Giuseppe Guazzelli (Presidente Coop. Soc. Matrix).

Di seguito l’intervista agli autori:

Come si è svolto il lavoro: “Abbiamo riservato il martedì pomeriggio alla riflessione e alla scrittura, mentre il giovedì siamo andati in giro per il Quartiere a fare le interviste” - dice Marco, l’educatore del gruppo - “Le interviste hanno riguardato gli ultra 65enni a cui abbiamo chiesto che giochi facevano da ragazzi, vecchie ricette ed antichi mestieri. Per parlare con queste persone ci siamo rivolti ai Circoli Arci, all’ANPI, ai Centri di libera età e alla Fratellanza Popolare di Grassina - continua Silvia. Inoltre siamo andati nei negozi storici, la lista ce l’ha fornita la Presidente del Quartiere 3 e poi, grazie al passa parola, - s’inserisce Samantha - siamo stati anche in altri negozi presenti da molti anni sul territorio. “Il nostro lavoro è partito ad Ottobre ed è finito a metà Maggio” - conclude per il momento Marco.

Personaggi intervistati “Abbiamo intervistato una 60ina di persone, sul libro ci sono riportate le loro stesse parole, compreso il fiorentino stretto, è un nostro marchio di fabbrica - riprende Marco. “A me ha colpito molto Mino Gori, una persona anziana che ci era stata segnalata dall’ANPI, lui era particolarmente informato sui fatti del Quartiere, - dice Silvia che poi aggiunge - tutti sono stati gentili ed hanno collaborato con noi. Al Galluzzo, al Centro Campa, ci hanno offerto dei cenci e alla Pasticceria Roberto la pizza.

Ricordiamo anche Cappellini cicli, la cartoleria Botticcelli, la Merceria di Sorgane e la falegnameria”.

Struttura del libro: “Le sezioni del libro si compongono della prefazione, la presentazione, l’intro memory con le impressione dei ragazzi su questa iniziativa, poi il libro vero e proprio suddiviso in sezioni riservate agli antichi mestieri, ai giochi, alle ricette del passato, infine ci sono le foto”.

Impegno e soddisfazione: “E’ stato un progetto che ci ha tenuto impegnati per molti mesi, durante i quali abbiamo dovuto organizzare spostamenti e l’accoglienza per i nostri ospiti. Abbiamo interrotto la nostra attività solo a Dicembre per rappresentare nuovamente il CaroselLinar, - dice ancora Marco - “E’ stato un lavoro che ci ha reso orgogliosi” - conclude Gabriele.

Fermare la memoria su dei fogli, darle risalto in una copertina affinché non si perda, ma si conservi e si tramandi, è un’iniziativa che merita l’attenzione di tutti. Spesso gli anziani sono lasciati indietro, un po’ come le persone con disabilità, se ci pensiamo questo è il primo motivo per non perdersi la presentazione del libro “Io il mare lo facevo in Arno”. Per questo rinnoviamo l’appuntamento per mercoledì 11 Giugno alle ore 17,30, presso la storica Villa del Bandino in via di Ripoli 118. Vi aspettiamo numerosi.