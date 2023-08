Consegna dei tesserini venatori per la stagione 2023/2024

Per i cacciatori è tempo di organizzarsi per la nuova stagione venatoria che, in Toscana, ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio 2024.

E' possibile evitare il ritiro agli Sportelli con l’utilizzo della già nota App “TosCaccia”, validissima alternativa digitale al tesserino cartaceo (e scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android e iOS): l'uso di tale App sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo per l’annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti, nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L'utilizzo della App, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

Solo a chi usufruirà del tesserino venatorio digitale, quindi con l’utilizzo della App. “TosCaccia” (e non mediante il tradizionale tesserino cartaceo) saranno consentite le seguenti attività venatorie:

effettuare la giornata di preapertura a Tortora Selvatica e Tortora dal collare, Piccione e Storno; prelevare la specie Tortora Selvatica dal 17 settembre al 30 ottobre 2023; prelevare le specie Storno, Piccione e Tortora dal collare in deroga dal 17 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024; prelevare la specie Moriglione dal 17 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024.

A Impruneta possono essere ritirati da Giovedì 10 Agosto presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Impruneta. La consegna avviene senza appuntamento, con esibizione dell'allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo), del porto d'armi e dei versamenti (porto d'armi e Atc) in corso di validità e restituzione del tesserino 2022/2023.

A Empoli la consegna è in programma con orario 14.30 - 17 nei giorni di martedì 8 agosto 2023, giovedì 10 agosto e giovedì 17 agosto. Lunedì 21, mercoledì 23 e venerdì 25 agosto, porte aperte dalle 8 alle 13.30, mentre martedì 22 e giovedì 24 agosto, dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17. Da lunedì 28 agosto, la consegna proseguirà negli orari di apertura dell’Ufficio relazioni con il pubblico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, il martedì e il giovedì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

Nel Comune di Cantagallo i nuovi tesserini 2023/2024 potranno essere ritirati a partire dal 21 agosto, a Vernio dal 28 agosto. Contestualmente al ritiro del nuovo tesserino, andrà riconsegnato quello della stagione precedente. Il ritiro del nuovo e l’eventuale riconsegna del vecchio tesserino vanno effettuate per Cantagallo presso l’Ufficio protocollo del Comune di Cantagallo, via Verdi 24, nei seguenti giorni e orari: lunedì a venerdì ore 9 -13, giovedì 9-13 e 15-17, per Vernio ci si deve rivolgere all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (ex Comunità Montana), via del Bisenzio 351, Mercatale di Vernio, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 12.30.

Da giovedì 17 agosto a sabato 16 settembre è prevista la consegna ad Arezzo. Gli interessati possono recarsi in via Tagliamento 2 all’Ufficio progetto infrastrutture strategiche e manutenzione dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Per ottimizzare il ritiro del proprio tesserino è opportuno che il cacciatore si presenti agli sportelli con la documentazione completa costituita da: versamento tassa annuale di concessione governativa; versamento tassa annuale regionale; porto d’armi in corso di validità; allegato giallo; tesserino della precedente stagione venatoria (oppure il cedolino attestante l’avvenuta riconsegna del tesserino); versamento/i ATC. Per informazioni generali sul ritiro - solo per Cantagallo - è possibile rivolgersi al numero 0574 956803.

Il tesserino venatorio deve essere riconsegnato al Comune di residenza entro il 31 agosto. In caso di cambio di residenza il tesserino occorre riconsegnarlo al Comune che lo ha rilasciato.