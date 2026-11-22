Una connessione internet più veloce e stabile per famiglie, studenti, lavoratori e imprese. Sono in corso sul territorio comunale di Rignano i lavori di FiberCop per portare la fibra ottica direttamente nelle abitazioni, attraverso la tecnologia FTTH (Fiber To The Home). L’intervento, interamente finanziato da investimenti privati e senza costi per il Comune, interesserà la grande maggioranza delle abitazioni del capoluogo e delle frazioni, con conclusione dei lavori prevista entro l’estate 2027.

La tecnologia FTTH consente di portare la fibra ottica fino all’edificio, superando il sistema che si ferma all’armadio stradale. Un salto tecnologico che permetterà di migliorare velocità e stabilità della connessione, offrendo nuove opportunità a chi studia, lavora da remoto, gestisce un’attività o utilizza quotidianamente i servizi digitali. Chi dispone già di una connessione in fibra fino all’armadio stradale (FTTC) potrà passare alla fibra fino a casa, mentre chi non è ancora raggiunto dalla rete potrà accedere per la prima volta a questa tecnologia.

In queste settimane i lavori sono visibili in diverse vie del capoluogo e delle frazioni, dove compaiono segnalazioni colorate sull’asfalto e sui marciapiedi, piccoli scavi e nuovi armadi stradali. Si tratta delle attività necessarie a individuare e realizzare i tracciati della rete e a posare i cavi che porteranno la fibra fino agli edifici.

I cantieri procedono per zone, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Comune. Al termine degli interventi, le strade e i marciapiedi interessati dovranno essere ripristinati a cura di chi esegue i lavori.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare con pazienza e attenzione durante questa fase, segnalando eventuali disagi, danni o ripristini non eseguiti correttamente, così da consentire le necessarie verifiche e gli interventi del caso.

Per le abitazioni che non rientrano nel piano attualmente in corso, in gran parte case sparse, è previsto un successivo intervento nell’ambito del piano pubblico finanziato dal PNRR, con l’obiettivo di raggiungerle entro il 2030.

Nel frattempo, il Comune continuerà il confronto con FiberCop per individuare ulteriori possibilità di estensione della rete e fare in modo che il maggior numero possibile di abitazioni possa essere incluso già nella prima fase.

«Portare la fibra fino a casa nella gran parte delle abitazioni di Rignano è un passo importante per famiglie, studenti, lavoratori e imprese, nel capoluogo come nelle frazioni», dichiara il sindaco Giacomo Certosi. «Oggi una buona connessione serve nella vita di tutti i giorni. Seguiremo i lavori insieme a FiberCop e continueremo a lavorare perché anche le abitazioni escluse da questa fase siano raggiunte nei tempi previsti».

«In questi mesi abbiamo lavorato con FiberCop per avere un quadro chiaro, zona per zona, e per seguire i permessi insieme agli uffici», aggiunge l’assessore alla transizione digitale Francesco Martini. «Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza per i cantieri, ma anche attenzione: le segnalazioni di disagi e danni ci aiutano a intervenire con FiberCop. Per le abitazioni che oggi restano fuori continueremo a confrontarci con la società per farne rientrare il più possibile già in questa fase».