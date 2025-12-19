Confindustria Toscana Centro e Costa: Baroncelli nuovo presidente

FIRENZE, 18 dicembre ’25 – Il Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa, riunito questo pomeriggio, ha designato Lapo Baroncelli alla presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa - Firenze, Livorno, Massa Carrara per il quadriennio 2025 - 2029.

Il presidente designato presenterà programma e squadra di vicepresidenti alla prossima riunione del Consiglio Generale. L’elezione del presidente e dei vicepresidenti, spetterà poi alla assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa.

“Il mio programma di mandato verrà scritto insieme ai vicepresidenti che mi affiancheranno nel prossimo quadriennio”, spiega il presidente designato alla guida di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli. “In una situazione così delicata per il nostro sistema industriale, certamente la più delicata degli ultimi venti anni, c’è bisogno di remare tutti, grandi e piccoli, manifatturieri, mondi dei sevizi innovativi e industria turistica, per una decisa reindustrializzazione del nostro territorio, perché solo l’industria, quella tradizionale, quella innovativa, quella dei servizi, è la sala macchine del Pil – prosegue Lapo Baroncelli -. Solo le imprese sono produttrici di benessere e di lavoro. La nostra associazione ha fatto un passo avanti importante con il percorso di fusione che ha messo insieme territori industrialmente affini e complementari. Occorre maturità, lungimiranza e capacità di costruire”.

Lapo Baroncelli, classe 1983, imprenditore, con una consolidata esperienza nella gestione d’impresa, nella finanza e nella valorizzazione del territorio. Fondatore e Amministratore Unico di divenire Holding, società di partecipazioni che investe in PMI del made in Italy con particolare attenzione alla Toscana, opera anche come Advisor per la Toscana di Nash Advisory (Corporate Finance I M&A).

È membro di Giunta della Camera di Commercio di Firenze, vicepresidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, membro del Cda della Fondazione Destination Florence e Console Onorario dello Sri Lanka per la Toscana.

Nel settore turistico è fondatore e presidente di Xenia Hotels Collection, catena di boutique hotel e residenze d’epoca, e amministratore di Tonino Properties, società di sviluppo e gestione immobiliare. In passato è stato presidente di Firenze Fiera e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze. Laureato all’università degli studi di Firenze, ha svolto esperienze formative internazionali a Londra, Valencia, Shanghai e Dubai.

Il vice presidente del Consiglio comunale Alessandro Draghi si congratula con Lapo Baroncelli, nuovo presidente per il quadriennio 2025 – 2029.