Confezioni speciali per un Natale unico

Un nuovo, ricco, catalogo di confezioni speciali per scegliere il regalo perfetto per queste festività. La Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ha elaborato diversi formati che racchiudono una scelta di vini per ogni tenuta.

Un’occasione per scoprire i territori attraverso le denominazioni che meglio li definiscono: i Chianti Classico della Tenuta di Nozzole, i Supertuscan delle Tenute del Cabreo, Bolgheri con la sua DOC e il Brunello di Montalcino nelle sue diverse rappresentazioni. A questi, si aggiungono le eleganti confezioni singole, le specialità delle tenute e le Selezioni Folonari, un assortimento di pregevoli champagne, liquori e distillati.

Dalle Tenute di Toscana una proposta ricca di eleganti confezioni in legno e formati speciali fino ai 5 litri.

I Chianti Classico della Tenuta di Nozzole, i Supertuscan delle Tenute del Cabreo, La richiestissima denominazione Bolgheri DOC con la Tenuta Campo al Mare e gli immancabili Brunello di Montalcino della Tenuta La Fuga vengono proposti in confezioni in legno da due o tre bottiglie con personalizzazione a fuoco o serigrafica. Si aggiungono ai formati standard da 750 ml anche i grandi formati in versione Magnum, Jeroboam e Mathusalem tutti in cassetta singola in legno o con coperchio in plexiglass che crea un contrasto moderno e permette di vedere la bottiglia all’interno.

La Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute offre ai suoi appassionati anche la possibilità di creare confezioni assortite con i propri vini preferiti. La cassetta in legno da tre può accogliere tre bottiglie a scelta tra i vini rossi in formato bordolese. Ci sono anche gli astucci da due bottiglie rossi componibili con i vini bianchi in bottiglia borgognotta e gli astucci blu si presentano in tre formati, da una, due o tre bottiglie e sono componibili con tutti i vini rossi delle Tenute in bottiglia bordolese.

Fiore all’occhiello dell’azienda, il patrimonio storico dei vini delle Tenute conservato nel caveau della Tenuta di Nozzole è disponibile per la composizione di cassette personalizzate. La cassetta in rovere da 6 “Famiglia Folonari”può accogliere una combinazione di tutti i vini appartenenti alla collezione Annate Storiche mentre le cassette da tre racchiudono verticali dei Supertuscan storici per cui è possibile richiedere le annate disponibili: Cabreo il Borgo, La Pietra Chardonnay e Il Pareto. Tutte le bottiglie sono disponibili anche in confezione singola personalizzata con la targa dell’annata scelta. Ogni bottiglia è garantita nella qualità in quanto preventivamente assaggiata e verificata dall’enologo. Successivamente si procede al confezionamento con tappo nuovo in sughero prima scelta; il tappo originale viene allegato al collo della bottiglia.

Fra le specialità di Tenute troviamo il Vin Santo del Chianti Classico DOC, l’Olio Extravergine di Oliva del Chianti Classico DOP, la Grappa invecchiata Cabreo il Borgo, la Grappa di Bolgheri Invecchiata Campo al Mare e la Grappa di Brunello invecchiata La Fuga, ognuna con il suo astuccio personalizzato.

Ampio spazio in catalogo anche alle Selezioni Folonari: Liquori, Champagne e Distillati distribuiti in esclusiva dalla Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute su tutto il territorio italiano.Eccellenze quali la Maison Louis Brochet con i suoi Champagne o le distillerie storiche di Cognac e Armagnac Daniel Bouju, Augier e Marquis de Montesquiou con un’ampia scelta di prodotti proposti nelle loro confezioni singole personalizzate.

Alcune confezioni selezionate sono disponibili sullo shop online della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. È possibile ordinare tutte le confezioni del catalogo e creare le personalizzazioni scrivendo a folonari@tenutefolonari.com