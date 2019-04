Concerto di Pasqua all'ORT con una prima italiana assoluta

Sul podio Markus Stenz, solista Michele Marelli

Si caratterizza con la prima italiana di “Air on Air” di Ivan Fedele il Concerto di Pasqua dell'Orchestra della Toscana. Wagner e Schumann completano il programma che sarà diretto dal tedesco Markus Stenz. Solista al corno di bassetto Michele Marelli. Prima uscita al Verdi di Firenze il 17 aprile, si replica il giorno seguente ad Arezzo.

Il catalogo di Ivan Fedele (più di 160 titoli a tutt’oggi) è ricco di composizioni solistiche, da camera e concertanti dedicate agli strumenti a fiato. Air on Air (2018) è il terzo pezzo concertante che vede protagonista uno strumento della famiglia dei clarinetti, il corno di bassetto. La composizione è stata commissionata da Donaueschinger Musiktage (per la prima assoluta) e dall’ORT (per la prima italiana). Scritto in stretta collaborazione proprio con Michele Marelli, a cui il pezzo è dedicato, Air on Air ha avuto una gestazione di quasi un anno in virtù di un lavoro di ricerca lungo e minuzioso che il compositore ha svolto insieme all’interprete, collaborazione che ha portato ad alcuni interessanti sviluppi, quando non proprio delle novità, nel campo delle tecniche estese per lo strumento.

Acclamato a livello internazionale come un virtuoso del corno di bassetto e come uno dei migliori solisti di musica contemporanea della sua generazione, Michele Marelli nel 2014 è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Una vita nella musica” (sezione giovani) conferito dal Teatro La Fenice di Venezia ed è vincitore di sei edizioni del Premio della Stockhausen Stiftung für Musik. Fondamentale per la sua formazione è stato, a 18 anni, l’incontro con Karlheinz Stockhausen, con il quale per oltre un decennio ha instaurato un profondo rapporto artistico. Ha collaborato con i più importanti compositori del nostro tempo, suonando prime esecuzioni assolute a lui dedicate.

Apre il programma l'Idillio di Sigfrido che Richard Wagner compose in gran segreto per festeggiare contemporaneamente il natale del 1870, il trentatreesimo compleanno della moglie - che un anno e mezzo prima gli aveva dato un erede maschio - e il quarto mese di matrimonio. I tre figli di Wagner e Cosima Liszt erano stati tutti battezzati con nomi di suoi personaggio operistici: Isolde, Eva e appunto Siegfried.

Conclusione affidata alla Sinfonia n.2 in do maggiore op.61 di Robert Schumann la cui prima esecuzione fu diretta dall'amico Felix Mendelssohn, al Gewandhaus di Lipsia nel novembre 1847. La composizione ha l'aspetto di un organismo fitto di richiami interni, omogeneo tanto sul piano formale quanto su quello espressivo, quasi volesse esser fatta d'un blocco solo anziché di quattro.

Sul podio Markus Stenz, direttore principale della Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, direttore ospite principale della Baltimore Symphony Orchestra e direttore in residence della Seoul Philharmonic. Qui in Toscana è ricordato anche per essere stato direttore artistico del Festival di Montepulciano. In ambito concertistico è spesso ospite di molte delle più importanti orchestre del mondo.

