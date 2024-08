Concerto della Liberazione a Sesto Fiorentino

È Max Gazzè l’ospite del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino (Firenze), domenica primo settembre (ore 21,30) in piazza Vittorio Veneto, ingresso libero. Cantante, bassista, compositore e cantastorie dall’irrefrenabile immaginazione, Max Gazzé approderà a Sesto Fiorentino con il nuovo progetto “Musicae Loci”. Con lui sul palco l’Orchestra Popolare del Saltarello, per un concerto che intreccerà le note di Gazzè con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni, in una commistione reciproca di suoni che ridisegna con nuove sfumature i brani del cantautore.Il concerto di Max Gazzè e orchestra si inserisce nel festival Liberi Tutti, che dal 31 agosto all’8 settembre porterà sul palco di piazza Vittorio Veneto anche Modena City Ramblers, Known Physics e Alessandro Liberini (2 settembre), Paolo Benvegnù, Demagó e Smitch in Blu Ray (3 settembre), Il Solito Dandy e I Segreti (4 settembre), Postino e Drop Circle (5 settembre), Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra (6 settembre).

E ancora, lo spettacolo “Il duce delinquente” di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre).Ad aprire Liberi Tutti saranno le band dello ZoMusic Contest (31 agosto), mentre la chiusura (8 settembre) sarà nel segno della tradizione con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio.Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, tornerà anche la Silent Disco (5 settembre dalle ore 23) a cura del Clan dei Ribot di Fabrizio Lombardi: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance '90 e house.

Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo.Tutte le iniziative di Liberi Tutti sono a ingresso libero.Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Liberi tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con Alter Ego srl e con il contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione.

Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.Sabato 31 agosto 2024 dalle ore 21.15ZOMUSIC CONTEST+ Dj V / Dj CipoDomenica 1 settembre 2024 alle ore 21.15MAX GAZZÈ & ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLOLunedì 2 settembre 2024 alle ore 21.15MODENA CITY RAMBLERSKnown PhysicsAlessandro LiberiniMartedì 3 settembre 2024 alle ore 21.15PAOLO BENVEGNÙDemagóSmitch in Blu RayMercoledì 4 settembre 2024 alle ore 21.15IL SOLITO DANDYI SegretiGiovedì 5 settembre 2024 alle ore 21.15POSTINODrop Circles+ Silent Disco a cura di “Il Clan dei Ribot” di Fabrizio Lombardi Venerdì 6 settembre 2024 alle ore 21.15ALEX NERI, SALVATORE FREGA & ELECTROSYMPHONIC ORCHESTRAA seguire DJ set di Alex NeriSabato 7 settembre 2024 alle ore 21.15ALDO CAZZULLO, MONI OVADIA, GIOVANNA FAMULARI“Il Duce Delinquente”Domenica 8 settembre 2024 alle ore 21.15Banda Musicale e TombolataConcerto dellaBANDA DI SESTOA seguire tombola di beneficenzaLiberi Tutti 2024Dal 31 agosto all’8 settembre 2024Piazza Vittorio Veneto - Sesto FiorentinoIngresso libero - info: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it