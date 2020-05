Con il tuo 5 x 1.000 per Nove da Firenze

Ti chiediamo di aiutarci a portare avanti le nostre attività ed i nostri progetti destinando il tuo 5 x mille all'associazione rete di Comunicazione Democratica

Anche in questi mesi di emergenza sanitaria nazionale Nove da Firenze è sempre stato in prima linea, nelle case e al fianco dei lettori. La redazione ha continuato a pubblicare centinaia di notizie e ha visto nettamente crescere le pagine lette nei diversi territori toscani.

Per il 2020 assume un’importanza ancora più cruciale il 5 x 1.000, uno degli strumenti che consente all'associazione di promozione sociale che edita il nostro giornale on line, di ricevere risorse fondamentali per il suo budget e continuare a portare avanti il proprio lavoro. È un’occasione importantissima per dare un aiuto concreto (e che non costa nulla) a una realtà che ha saputo fronteggiare le difficoltà connesse al lockdown.

Perché non costa nulla? Perché il 5 x 1.000 è una quota dell’IRPEF che lo Stato ripartisce, in base alle scelte, a enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Non costituisce dunque una spesa aggiuntiva per il contribuente: scegliendo a chi destinarlo, il cittadino ha l’opportunità di selezionare quale ente sostenere con parte delle imposte che verserà e che varieranno in base al reddito.

Come destinare il 5 x 1.000 a rete di Comunicazione Democratica: nella dichiarazione dei redditi (730, CU, Modello Redditi) cercare “scelta per la destinazione del 5 x 1.000” e firmare nello spazio dedicato a “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc.”. Sotto la propria firma occorre inserire il codice fiscale della nostra associazione - C.F. 91020060488 (codice fiscale del beneficiario).