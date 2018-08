Traffico: completate le grandi partenze di agosto

Nuovo bollino nero previsto nella giornata di sabato 11. Prudenza nella guida

Le grandi partenze di agosto hanno caratterizzato il weekend appena trascorso ed hanno confermato i bollini nero e rosso previsti nella giornata di ieri 4 agosto. Bilancio positivo su strade e autostrade. Sulle principali direttrici che portano verso le località di mare, in particolare la dorsale tirrenica si è registrato un sostanziale aumento dei volumi di traffico, anche superiore allo scorso anno, ma senza particolari disagi o criticità. Anche la giornata di oggi ha fatto registrare traffico molto intenso.

Alle ore 15:30 circa è avvenuto un incidente sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Firenze all'altezza del km 384, che ha visto il coinvolgimento di una sola autovettura che dopo essersi ribaltata ha preso fuoco. A causa del sinistro due persone sono decedute. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i VVFF, i soccorsi sanitari e meccanici. Successivamente il traffico scorreva su una sola corsia e si sono registrati 4 km. di coda verso Roma. Gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma sono stati dirottati a Monte San Savino per percorrere la viabilità ordinaria verso sud, raggiungendo la stazione autostradale di Valdichiana per rientrare in autostrada verso Roma.

A causa di un mezzo pesante in fiamme, lungo la strada statale 1 “Aurelia” il traffico è stato bloccato al km 133,000, in entrambe le direzioni, all’interno dell’area comunale di Capalbio, in provincia di Grosseto. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, dei Carabinieri, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco per ripristinare al più presto la normale circolazione.