Completamento Corridoio Tirrenico: Italia Viva appoggia Forza Italia

I deputati Toccafondi e Ferri: “IV favorevole all'ordine del giorno delle opposizioni. Sulla realizzazione delle infrastrutture diciamo no alle distinzioni di partito”

“Per Italia Viva la realizzazione delle infrastrutture è una battaglia fondamentale. Il nostro gruppo parlamentare ha infatti votato a favore dell’ordine del giorno presentato da Forza Italia per impegnare il governo 'al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l’adeguamento della SS1 Aureliai". Così i deputati di Italia Viva Gabriele Toccafondi e Cosimo Ferri che proseguono: "Il completamento del Corridoio Tirrenico è necessario per il territorio. Lo dimostra anche il fatto che è uno degli interventi inseriti dal Ministro De Micheli nell’elenco delle opere strategiche. Oggi il parlamento aveva l’occasione di dimostrare unità su un tema così fondamentale per lo sviluppo del paese, ma alcuni hanno deciso di votare contro. Ne prendiamo atto, sempre più convinti che serva un soggetto riformista come Italia Viva, che antepone il bene del paese alle divisioni di partito", concludono Toccafondi e Ferri.