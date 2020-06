Compleanno in coppia: Guccini e Staino festeggiano on line

Domani alle 18.30 l'evento sulla pagina FB di Informatore con tanti ospiti. Gli auguri, fra gli altri, di Claudio Bisio, Lella Costa, Vincenzo Mollica, Carlo Petrini, Paola Turci e Walter Veltroni

160 anni in due, divisi equamente fra Sergio Staino e Francesco Guccini. Entrambi gli artisti compiono 80 anni questo giugno, l’8 Staino, il 14 Guccini e si apprestano a festeggiarli insieme domani sera dalla 18.30 con una festa virtuale sulla pagina FB di Informatore, la testata di attualità di Unicoop Firenze. Virtuale ma partecipatissimo. Così si annuncia l’evento di domani sera, fra dirette e contributi video di personaggi della musica, dello spettacolo, del giornalismo e della politica italiana.

Contribuiscono con gli auguri video, fra gli altri, Claudio Bisio, Vinicio Capossela, Giovanna Melandri, Daniela Morozzi, Luca Raffaelli, Andrea Salesi, Paola Turci e Paolo Virzì mentre interverranno in diretta Erika Barbacelli, Emma Bonino, Lella Costa, Guido de Maria, Sandro Fallani, Anna Meacci, Vincenzo Mollica, Marco Noferi, Carlo Petrini, Andrea Satta, Marco Tarquinio e Walter Veltroni.

Altri ospiti stanno confermando la loro presenza in queste ore, ma tutti sono invitati a partecipare alla diretta commentando e inviando i propri auguri sulla pagina Facebook di Informatore. Alcuni verranno letti in diretta ai festeggiati Sergio Staino e Francesco Guccini che saranno collegati per la serata.

L’appuntamento è promosso in collaborazione con Club Tenco.

L’Informatore è la testata giornalistica di Unicoop Firenze. Nata come mensile nel 1963, attualmente ha anche una versione digitale con notizie e contenuti esclusivi per raccontare ogni giorno l'attualità e le iniziative di Unicoop Firenze sul territorio, con particolare attenzione ai consumi, all'ambiente, alla cultura, alla salute e alla solidarietà.