Commisso premia a Coverciano il grande Kurt Hamrin

Stasera la cena delle Glorie viola. Chiesa non convocato per il Lecce: i problemi all'adduttore ancora non sono superati, il rientro in gruppo sarà valutato nei prossimi giorni. La coppia d'attacco più probabile è Ribery-Vlahovic

Federico Chiesa non fa parte dei convocati di Montella per Fiorentina - Lecce in programma domani alle 20, 45 al Franchi. La società in una nota fa presente che il calciatore ancora non ha superato i problemi all'adduttore che lo assillano da un po' di tempo e che il suo rientro in gruppo sarà valutato nei prossimi giorni.

Probabile dunque che contro i salentini allenati dall'ex Fabio Liverani l'attacco possa essere composto dalla coppia Ribery-Vlahovic. Assente anche capitan Pezzella per l'operazione allo zigomo fratturato.

In tribuna a vedere l'allenamento di oggi dentro lo stadio Franchi c'era anche patron Rocco Commisso che poco fa, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, in occasione della cena delle glorie viola ha consegnato un premio al grande svedese Kurt Hamrin, detto 'Uccellino', 84 anni, uno dei più forti campioni ad avere vestito la casacca grigliata.