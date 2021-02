Commisso a Nardella: "Stadio Franchi, quali sono i tempi?"

ph Acf Fiorentina

Il presidente prima di ripartire per gli States: "Viola Park pronto entro l'estate 2022". Appello ai tifosi: "State vicino alla squadra, i ragazzi hanno bisogno di voi"

Una lunga chiacchierata con la prima squadra e poi intervistato da Veronica Maffei per il sito ufficiale della Fiorentina: Rocco Commisso domani ripartirà per gli States e prima di farlo ha voluto salutare i tifosi viola e mettere alcuni puntini sulle "i".

Prima di tutto, il centro sportivo a Bagno a Ripoli. Commisso ha detto che nella primavera 2022 molto dovrebbe essere già fatto e che il Viola Park con ogni probabilità sarà pronto entro l'estate 2022. "Ho scommesso con il sindaco Casini che sarà pronto prima della tramvia", ha sorriso il patròn.

Seconda questione, lo stadio Franchi. Commisso ha ringraziato il sindaco Nardella per l'interessamento ma al contempo ha detto di non aver capito bene i tempi dei lavori. "Dobbiamo saperli - ha detto - non vorrei che succedesse come agli Uffizi dove una gru è ferma lì da una ventina d'anni".

Infine un appello ai tifosi: "State vicini alla squadra - ha detto - lasciate perdere opinionisti e giornalisti. I ragazzi hanno bisogno di voi in questo momento".