Commissioni consiliari: “Ruoli importanti per i consiglieri di Fratelli d’Italia"

Si sono insediate queste mattina in Consiglio regionale le prime commissioni consiliari. I 5 consiglieri di Fratelli d'Italia ricoprono ruoli di rilievo. Della prima commissione, Affari istituzionali, programmazione e bilancio fa parte il capogruppo di Fdi Francesco Torselli. Il consigliere Vittorio Fantozzi è vicepresidente della seconda commissione, Sviluppo economico e rurale. Diego Petrucci, segretario dell’ufficio di Presidenza, fa parte della terza commissione Sanità e politiche sociali. Alessandro Capecchi ricopre il ruolo di vicepresidente della quarta commissione, Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture; Capecchi che è presidente della commissione Controllo. Gabriele Veneri fa parte della neo istituita Quinta commissione, Istruzione, formazione, beni e attività culturali, ma anche della commissione Politiche europee e relazioni internazionali.

“Andiamo a ricoprire ruoli importanti che accreditano Fratelli d’Italia per quello che è, ossia la terza forza politica in Regione Toscana, la terza forza per rappresentanza istituzionale nell'aula del Consiglio regionale. Non sono ruoli che servono a gratificare le persone, ma ruoli che servono a strutturare la nostra azione politica. La nostra sarà un’opposizione seria e responsabile ma dura e senza sconti” dichiarano Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri.