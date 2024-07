Commissariamento Indire, Funaro: 'Scelta politica'

“Con l'emendamento del relatore al decreto scuola il Governo ha deciso di commissariare Indire, l’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Una decisione che mi lascia sconcertata. Si vuol sostituire prima del tempo con un commissariamento Cristina Grieco che ha ben lavorato in questi anni e che ha dimostrato grande competenza con un commissario deciso direttamente da Roma. La presidente Grieco – sottolinea la sindaca Sara Funaro – si è mostrata, in tutti questi anni, donna di grande capacità nel portare avanti corsi per gli insegnanti e facendo diventare Indire un punto di riferimento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ma anche per l’organizzazione dei corsi per la specializzazione per il sostegno ad alunni con disabilità, di cui c’è carenza.

Una scelta davvero inspiegabile che fa pensare non a scelte sul merito ma politiche che trovo incomprensibili. Indire deve rimanere fuori dalle dinamiche politiche e trovo davvero difficile capire – conclude la sindaca Sara Funaro – quale sia il carattere d’urgenza per mettere mano, tramite un decreto legge, sul futuro dell’Indire che da anni svolge un lavoro importante nello sviluppo di nuovi modelli didattici, nell’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, nella ridefinizione di spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento, così come nella formazione”.

COSA È L'INDIRE - L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è da quasi 100 anni il punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia.

Fin dalla sua nascita nel 1925, l’Istituto accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.

Oltre alla sede centrale a Firenze, ha tre nuclei territoriali a Torino, Roma e Napoli. L’ente è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale (Statuto dell’Indire).

L’Istituto sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. L’Indire vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti esperienze di elearning a livello europeo.

Insieme all’Invalsi e al corpo ispettivo del Ministero dell’Istruzione, l’Indire è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. In questo ambito, l’Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l’innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico.

Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l’Indire osserva e documenta i fenomeni legati alla trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale e ai temi di scuola e lavoro.

L’istituto ha il compito di gestire Erasmus+, il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027. Inoltre è sevizio nazionale di supporto per i seguenti progetti europei: eTwinning, la comunità di docenti per connettersi, collaborare e condividere idee in Europa; Epale, la piattaforma online europea interamente dedicata al settore dell‘educazione degli adulti; Eurydice, la rete europea di informazione sull’istruzione e sistemi educativi in 37 Paesi.

Sempre in ambito internazionale, l’Indire fa parte del Consorzio EUN – European Schoolnet, composto da 33 Ministeri dell’Educazione dei Paesi europei, che promuove l’innovazione nei processi educativi in una dimensione transnazionale.

L’Istituto guarda all’Europa anche attraverso le sue tante collaborazioni, grazie alle quali contribuisce allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, studenti, aziende e istituzioni di tutti i Paesi dell’Unione Europea.

In virtù delle sue radici, l’Istituto dispone di un archivio storico che conserva un ricco patrimonio documentario otto-novecentesco, uno dei pochi in Italia specializzati nella raccolta e nella valorizzazione di materiale documentario di interesse storico-pedagogico.