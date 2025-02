Come sono arrivati al museo i capolavori dell'Accademia?

Uno speciale percorso di visita che porterà a scoprire le vicende conservative, i significati e le molteplici vie attraverso cui le opere d'arte della Galleria dell'Accademia sono giunte nel Museo. Da martedì 11 febbraio a sabato 8 marzo il museo fiorentino propone otto appuntamenti, in italiano e in inglese, su due turni di visita alle ore 11.00 e alle ore 17.00, a cura dello staff del museo, uniti da un filo conduttore: il racconto di storie, curiosità e aneddoti su alcuni dei capolavori conservati in Galleria.

I visitatori (massimo 10 partecipanti per turno con la guida), potranno così approfondire la conoscenza del vasto e variegato patrimonio del Museo: dai fondi oro trecenteschi, ai gessi del XIX secolo, opera di Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni, passando per le grandi tavole cinquecentesche giunte alla Galleria dell'Accademia in seguito alle soppressioni degli ordini religiosi avvenute nei secoli XVIII e XIX, come l'Assunzione della Vergine di Pietro Vannucci detto il Perugino, già nella chiesa del monastero benedettino di Vallombrosa.

Le visite approfondiranno anche il racconto del complesso trasporto del David di Michelangelo da piazza della Signora alla Galleria dell'Accademia, intrapreso la notte del 31 luglio del 1873 e durato ben 10 giorni, oltre alla storia del Museo degli Strumenti Musicali, nato nel 1996 dalla collaborazione tra la Galleria dell’Accademia di Firenze e il vicino Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, e inaugurato nel 2001. La collezione conta circa 400 esemplari, tra strumenti a corde, a fiato e percussioni, databili dal XVI secolo all’età contemporanea e provenienti da tutto il mondo.

Nell'itinerario proposto trovano, infine, spazio anche le icone bizantine pervenute dalle isole greche alla penisola italiana, come la Madonna della Passione di Andreas Ritzos da Candia; opere trafugate all'estero e successivamente recuperate dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, tra cui la tavola a fondo oro di Niccolò di Pietro Gerini che ritrae i Santi Girolamo e Giuliano; tavole dipinte da artisti italiani all'estero, come la Madonna col Bambino, angeli e santi di Gherardo Starnina.

Le visite in lingua italiana si svolgeranno il sabato alle ore 11.00 e alle ore 17.00 e sono rivolte a un numero massimo di 10 persone. Le visite in lingua inglese si svolgeranno il martedì alle 11.00 e alle 17.00 (max. 10 persone per turno).

Le prenotazioni per le visite tematiche della rassegna "Percorsi d'arte" si effettuano attraverso la piattaforma Eventbrite e non prevedono nessun costo aggiuntivo oltre alla regolare tariffa prevista per l'ingresso al museo - la cui prenotazione va effettuata a parte, sul sito della Galleria dell'Accademia di Firenze.

CALENDARIO PERCORSI EDUCATIVI GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE

Percorsi d'arte - Visite tematiche in lingua italiana (10 partecipanti + guida)

Sabato 15 febbraio ore 11.00 e ore 17.00

Sabato 22 febbraio ore 11.00 e ore 17.00

Sabato 1 marzo ore 11.00 e ore 17.00

Sabato 8 marzo ore 11.00 e ore 17.00

Info e prenotazioni:

Eventbrite

Percorsi d'arte - Visite tematiche in lingua inglese (10 partecipanti + guida)

Martedì 11 febbraio ore 17.00

Martedì 18 febbraio ore 11.00 e ore 17.00

Martedì 25 febbraio ore 11.00 e ore 17.00

Martedì 4 marzo ore 11.00 e ore 17.00

Info e prenotazioni:

Eventbrite