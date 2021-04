Collodi: Parco e Giardino aprono il 1 maggio

Il Parco Monumentale di Pinocchio e lo Storico Giardino Garzoni riaprono il prossimo sabato 1 maggio 2021. Luoghi d'arte e cultura riconosciuti dal Ministero delle Belle Arti (il Giardino Garzoni è anche Monumento Nazionale), nel borgo di Collodi in provincia di Pistoia si intrecciano arte, architettura, cultura, natura e fiaba; lungo un percorso dedicato a Pinocchio, nel paese conosciuto dal suo autore Carlo Lorenzini che scelse proprio lo pseudonimo Collodi - il nome del paese dove andava in visita e in vacanza dai nonni -per firmare il suo capolavoro letterario: Le Avventure di Pinocchio.

Un luogo magico, pensato per avvicinare i bambini all'arte, anche attraverso il gioco, e dove gli amanti di pittura, scultura, architettura e botanica trovano gli spazi ideali del giardino, che ospita anche una casa delle farfalle, e il percorso monumentale del parco di Pinocchio opera collettiva di Pietro Porcinai, Marco Zanuso, Pietro Consagra, Venturino Venturi... Il tutto sovrastato dall'antico borgo medievale di Collodi Castello, bandiera arancione del touring club.

Dal 1 maggio, con la Toscana o la provincia di Pistoia in ZONA GIALLA, il Parco Policentrico Collodi-Pinocchio sarà aperto e si potrà visitare prenotando almeno 24 ore prima la visita. Già sabato 1 e domenica 2 maggio la Toscana è in giallo e i luoghi di cultura saranno quindi aperti al pubblico.

A Collodi nei giorni 26-27-28 aprile inizieranno le riprese del teaser To the point, il primo step di un progetto cinematografico che sarà sviluppato nei prossimi mesi e che ha visto la luce anche grazie alla Fondazione Collodi che è partner autorevole del lavoro.

Il tema centrale che sarà sviluppato nel film riguarda l’identità di genere come ricerca di equilibrio e armonia con il sé più profondo: il processo trasformativo che sarà rappresentato in To the point non riguarderà il passaggio dalla condizione di burattino a quella di bambino ma piuttosto la progressiva consapevolezza di un bambino nel riconoscere la sua più profonda identità femminile.

In questa prima fase di lavorazione sarà realizzato un filmato di lancio e di promozione che avrà un suo spazio dedicato in occasione della edizione 2021 de La Jolla International Fashion Film Festival (San Diego California), una occasione di grande visibilità e dunque una opportunità assai interessante in vista dei successivi passaggi produttivi - cortometraggio e lungometraggio -.

La presentazione in anteprima mondiale è prevista presso il Museo Italo-Americano di Los Angeles nella giornata inaugurale di una grande mostra dedicata alla cultura italiana - 4 giugno 2021 -.