​Collisione a largo della Corsica: sversamento in mare di olio carburante

Consorzio Lamma al lavoro con le previsioni per l'attività d'emergenza

Il Consorzio Lamma è impegnato a supportare la gestione dell'emergenza relativa all'incidente a Nord-Ovest della Corsica e sta collaborando con la Capitaneria di Porto di Livorno per fornire i dati delle previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni.

Lo fa sapere l'assessore all'ambiente Federica Fratoni in seguito alla collisione avvenuta a largo della Corsica, tra una nave Ro-Ro battente bandiera tunisina ed una porta container di bandiera cipriota, che ha provocato uno sversamento in mare di "fuel oil" ovvero olio carburante. "Con le previsioni meteo a disposizione – ha spiegato Fratoni – sarà più agevole la pianificazione delle attività di emergenza sul tratto di mare sul quale è richiesta la collaborazione attiva delle autorità italiane anche se in territorio francese".

I dati di osservazione, previsione e ricostruzione dello stato del mare su cui si basa il Consorzio sono messi a disposizione delle autorità competenti e dei soccorsi anche nella forma di bollettini dedicati. I dati riguardano: previsione operativa dello stato del mare (vento, onde, e correnti di superficie); misure di corrente superficiale da radar HF; rilevamento satellitare dell'eventuale sversamento (ottenuto tramite elaborazione dei satelliti Sentinel). Inoltre verrà attivato un modulo per la previsione dello spostamento dello sversamento.