Codice rosso allungato a giovedì, Firenze è dura

Firenze continua a fare i conti con un’ondata di calore molto intensa che non darà tregua almeno fino a giovedì. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, martedì 14 luglio, per domani e per giovedì 16 luglio, con temperature massime percepite fino a 38 e 39 gradi.

Ieri la città ha toccato picchi elevatissimi. All’Orto Botanico il termometro è arrivato a 39 gradi, a Boboli a 38,2 e a Firenze Università a 37,5.

E il caldo si fa sentire già dal mattino: alle 9.15 all’Orto Botanico erano 30,9 gradi, alle 9.25 sia a Boboli che all’Università 30,1.

Secondo le previsioni, l’aria molto calda in quota e l’assenza di perturbazioni manterranno le temperature alte su Firenze e su tutta la Toscana interna. Almeno fino a giovedì non si vedono segnali di un reale calo.

Il codice rosso non è un’allerta di routine: indica un rischio elevato per la salute di tutta la popolazione, non solo delle persone più fragili.

Per questo il Ministero della Salute ricorda l’importanza di alcune semplici precauzioni. Sono state pubblicate dieci regole utili per proteggersi dal caldo, con un’attenzione particolare ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Il decalogo con i dieci consigli utili è disponibile qui: Dieci consigli utili per proteggersi dal caldo.