Codice giallo per ghiaccio esteso a quasi tutta la regione

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio Autostrade per l'Italia ne approfitta per fare lavori sull'A1

Codice giallo per ghiaccio, valido dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, martedì 12 gennaio, su quasi tutta la regione: le uniche aree escluse sono la costa centro-meridionale e l’Arcipelago. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale. Dalla sera di oggi, lunedì, e fino alla mattina di domani, martedì, temperature sotto zero su gran parte della regione. Possibile presenza di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno. Sempre per oggi fino al pomeriggio residue deboli nevicate o fenomeni di nevischio su Casentino e alta Val Tiberina (zone di confine con Emilia-Romagna e Marche).

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna. Saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto. Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all'altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. In alternativa alla stazione di Fiorenzuola, si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino di Mugello e, in alternativa alla stazione di Badia, si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio.