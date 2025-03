Codice giallo oggi a Firenze per rischio vento forte. È quanto stabilisce il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L'allerta riguarda la nostra città per la giornata di oggi, sabato 29 marzo, dalle 14 fino alle 21:00.

Condizioni di maltempo interesseranno la Toscana nella giornata di oggi, sabato, mentre un generale miglioramento è atteso per domani, domenica 30. In particolare, dalle prime ore del pomeriggio di oggi un rinforzo del vento di Grecale interesserà il Valdarno fiorentino e inferiore e la Valle del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Inoltre, sempre dal pomeriggio, è prevista pioggia in aumento sui versanti appenninici orientali (Reno e Romagna Toscana), con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Per queste zone la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso per la giornata di sabato 29 marzo un codice giallo per vento (valido dalle 14 alle 21) e per pioggia (dalle 16 a mezzanotte).