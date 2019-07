Maltempo, codice giallo in mezza provincia di Firenze

​Rischi idrogeologico e idraulico e temporali forti nelle zone del Bisenzio, Mugello e Valdisieve e Valdarno superiore

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e per temporali forti nelle zone Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Valdisieve, Romagna Toscana e Valdarno Superiore in corso fino alla serata di oggi 12 luglio, mentre per le aree Mugello-Valdisieve e Valdarno Superiore anche dalla mattinata di domani 13 luglio fino al pomeriggio. Possibilità di rovesci sparsi sulle zone interne in particolare sui rilievi e temporali localmente forti temporali sulle zone appenniniche associati a possibili colpi di vento e grandinate.